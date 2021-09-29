"Була брюнеткою": Віра Брежнєва показала свої дитячі знімки
Колишня учасниця групи "ВІА Гра" багато років тому фарбувала волосся в чорний колір
Відома співачка Віра Брежнєва показала у своєму Instagram рідкісні дитячі фотографії. На них світловолоса виконавиця постала в незвичному іміджі. Виявилося, що, будучи підлітком, вона експериментувала з кольором волосся. Знімки Віра показала у своєму Instagram.
"Фото поганої якості, але розглянути можна. Їх мені прислала підписниця. Це фото з піонерського табору "Щасливе дитинство", коли я якраз пофарбувала волосся в чорний колір. Я не пам'ятаю, скільки мені тут років (приблизно 15). Яка я тут класна, спортивна і стильна. Ну і брала участь у всіх активностях усіх дитячих таборів, де бувала", — написала Віра, опублікувавши знімки.
Співачка зазначила, що це була пора експериментів із зовнішністю: тоді вона зважилася пофарбувати волосся в радикально чорний колір. Але, мабуть, потім Віра зрозуміла, що експеримент був невдалим і більше волосся не фарбувала. Раніше, в інтерв'ю, співачка неодноразово розповідала, що в юності вважала себе "гидким каченям".
Втім, її шанувальники зазначили, що їй добре в будь-якому іміджі. І згадали знімки її дочки Сари, які співачка нещодавно опублікувала.
На них дівчинка, володарка темної шевелюри, дуже схожа на матір.
Нагадаємо, Віра Брежнєва, колишня учасниця групи "ВІА Гра", наразі займається сольною кар'єрою. У 2015 році вона таємно вийшла заміж за відомого продюсера Костянтина Меладзе. Весілля відбулося в Італії.