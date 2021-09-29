"Була брюнеткою": Віра Брежнєва показала свої дитячі знімки

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" багато років тому фарбувала волосся в чорний колір

Відома співачка Віра Брежнєва показала у своєму Instagram рідкісні дитячі фотографії. На них світловолоса виконавиця постала в незвичному іміджі. Виявилося, що, будучи підлітком, вона експериментувала з кольором волосся. Знімки Віра показала у своєму Instagram.

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"Фото поганої якості, але розглянути можна. Їх мені прислала підписниця. Це фото з піонерського табору "Щасливе дитинство", коли я якраз пофарбувала волосся в чорний колір. Я не пам'ятаю, скільки мені тут років (приблизно 15). Яка я тут класна, спортивна і стильна. Ну і брала участь у всіх активностях усіх дитячих таборів, де бувала", — написала Віра, опублікувавши знімки.

[ + – ] Віра Брежнєва в дитинстві Фото: Instagram ververa [ + – ] Віра Брежнєва в дитинстві Фото: Instagram ververa

Співачка зазначила, що це була пора експериментів із зовнішністю: тоді вона зважилася пофарбувати волосся в радикально чорний колір. Але, мабуть, потім Віра зрозуміла, що експеримент був невдалим і більше волосся не фарбувала. Раніше, в інтерв'ю, співачка неодноразово розповідала, що в юності вважала себе "гидким каченям".

[ + – ] Співачка Віра Брежнєва на недавніх знімках Фото: Instagram ververa Фото: Instagram ververa

Втім, її шанувальники зазначили, що їй добре в будь-якому іміджі. І згадали знімки її дочки Сари, які співачка нещодавно опублікувала.

[ + – ] Сара — дочка Віри Брежнєвої від бізнесмена Михайла Кіпермана Фото: Instagram ververa [ + – ] Сара — дочка Віри Брежнєвої від бізнесмена Михайла Кіпермана Фото: Instagram ververa

На них дівчинка, володарка темної шевелюри, дуже схожа на матір.

Нагадаємо, Віра Брежнєва, колишня учасниця групи "ВІА Гра", наразі займається сольною кар'єрою. У 2015 році вона таємно вийшла заміж за відомого продюсера Костянтина Меладзе. Весілля відбулося в Італії.