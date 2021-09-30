Топливный кризис в Британии: водитель Криштиану Роналду семь часов стоял в очереди на заправке

И уехал с пустым баком. Заправить Bentley Flying Spur за 220 тысяч фунтов стерлингов ему так и не удалось

Топливный кризис, который продолжается в Великобритании, ударил и по знаменитому футболисту Криштиану Роналду. Его водитель так и не сумел заправить шикарный Bentley Роналду, хоть и простоял на заправке Shell в Уилмслоу, графстве Чешир около семи часов. Об этом пишет Daily Mail.

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Водитель стал в очередь на заправку в среду, 29 сентября, на Bentley Flying Spur стоимостью в 220 тысяч фунтов. Позже к нему присоединился еще один водитель футболиста на его Range Rover. Но оба они так и не сумели заправиться, хоть и простояли в очереди шесть часов и сорок минут под проливным дождем. Они наведывались в супермаркет рядом, пили кофе и подкреплялись сэндвичами.

Роналду, который живет неподалеку в особняке с семью спальнями, на заправочной станции так и не появился.

[ + – ] Криштиану Роналду хвастается новой машиной Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Даже со всеми своими деньгами Роналду оказался в той же лодке, что и мы все. Его водители ждали несколько часов, пока приедет цистерна с топливом, но так и не дождались", — рассказал журналистом другой водитель, ждавший заправки в той же очереди.

Криштиану Роналду может похвастаться внушительной коллекцией суперкаров, которые он периодически показывает в своем Instagram. У него имеется Ferrari, Lamborghinis, McLarens, два Rolls-Royce, Porsche 911 Turbo S, Koenigsegg CCX, Bentley Continental, Range Rover и несколько Audi и Mercedes. Общая стоимость его коллекции – более 17 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Криштиану Роналду хвастается новой машиной Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Самый дорогой в ней экспонат — Bugatti Centodieci, который обошелся ему в 8,5 миллионов фунтов стерлингов.

Однако, похоже, Роналду стоит приобрести себе электрокар, если ситуация с топливом в Британии не изменится.

[ + – ] Криштиану Роналду и его Rolls-Royce Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram [ + – ] Криштиану Роналду и его Rolls-Royce Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Топливный кризис в Великобритании возник по весьма банальной причине – нехватка водителей автоцистерн, развозящих топливо по АЗС. И это притом, что, по словам властей, на нефтеперерабатывающих заводах его предостаточно.

В результате на некоторых заправочных станциях закончились запасы топлива, а улицы оказались заблокированы километровыми очередями из авто, водители которых не теряют надежды заправиться. На заправках повсеместно вспыхивают драки. Правительство даже ограничило количество топлива, отпускаемого на одного человека: наливают только 30 фунтов и не больше.

В стране не хватает более ста тысяч водителей грузовиков и автоцистерн, что создает проблемы для поставщиков топлива, супермаркетов и прочих служб доставки товаров и услуг.

Власти даже решили задействовать армейских водителей для развозки топлива. Пока "призвали" 75 военных, при необходимости их число увеличат до 150 человек, столько же военных будет доступно в качестве вспомогательного персонала.