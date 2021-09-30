Паливна криза в Британії: водій Кріштіану Роналду сім годин стояв у черзі на заправці

І поїхав із порожнім баком. Заправити Bentley Flying Spur за 220 тисяч фунтів стерлінгів йому так і не вдалося

Паливна криза, що триває в Великобританії, вдарила й по знаменитому футболістові Кріштіану Роналду. Його водій так і не зумів заправити шикарний Bentley Роналду, хоч і простояв на заправці Shell у Вілмслоу, графстві Чешир близько семи годин. Про це пише Daily Mail.

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Водій став у чергу на заправку в середу, 29 вересня, на Bentley Flying Spur вартістю в 220 тисяч фунтів. Пізніше до нього приєднався ще один водій футболіста на його Range Rover. Але обидва вони так і не зуміли заправитися, хоч і простояли в черзі шість годин і сорок хвилин під проливним дощем. Вони навідувалися в супермаркет поруч, пили каву та підкріплювалися сендвічами.

Роналду, який живе неподалік у маєтку з сімома спальнями, на заправній станції так і не з'явився.

[ + – ] Кріштіану Роналду хвалиться новою машиною Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Навіть із усіма своїми грошима Роналду опинився в тій же ситуації, що й ми всі. Його водії чекали кілька годин, поки приїде цистерна з паливом, але так і не дочекалися", — розповів журналістам інший водій, що чекав заправки в тій же черзі.

Кріштіану Роналду може похвалитися значною колекцією суперкарів, які він періодично показує у своєму Instagram. У нього є Ferrari, Lamborghinis, McLarens, два Rolls-Royce, Porsche 911 Turbo S, Koenigsegg CCX, Bentley Continental, Range Rover та кілька Audi і Mercedes. Загальна вартість його колекції — понад 17 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кріштіану Роналду хвалиться новою машиною Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Найдорожчий у ній експонат — Bugatti Centodieci, який обійшовся йому в 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак, схоже, Роналду варто придбати собі електрокар, якщо ситуація з паливом в Британії не зміниться.

[ + – ] Кріштіану Роналду та його Rolls-Royce Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram [ + – ] Кріштіану Роналду та його Rolls-Royce Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Паливна криза у Великобританії виник із вельми банальної причини — брак водіїв автоцистерн, які розвозять паливо по АЗС. І це при тому, що, за словами влади, на нафтопереробних заводах його предостатньо.

У результаті на деяких заправних станціях закінчилися запаси палива, а вулиці були заблоковані кілометровими чергами з авто, водії яких не втрачають надії заправитися. На заправках повсюдно спалахують бійки. Уряд навіть обмежив кількість палива, що відпускається на одну людину: наливають тільки 30 фунтів і не більше.

У країні не вистачає понад сто тисяч водіїв вантажівок і автоцистерн, що створює проблеми для постачальників палива, супермаркетів та інших служб доставки товарів і послуг.

Влада навіть вирішила задіяти армійських водіїв для розвезення палива. Поки "призвали" 75 військових, при необхідності їхнє число збільшать до 150 чоловік, стільки ж військових буде доступно в ролі допоміжного персоналу.