Наоми Кэмпбелл и Милла Йовович вышли на подиум на показе Balmain

Показ стал десятым в карьере Оливье Рустена в качестве креативного директора

Показ Balmain коллекции весна-лето 2022 на Неделе моды в Париже стал громким событием. Модный дом отметил 10 лет у руля Оливье Рустена в качестве креативного директора. И на подиум его вышли поздравить самые яркие звезды модельного бизнеса. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Показ состоял из двух частей: сначала на подиум вышли модели в вещах, которые были новым прочтением моделей, созданных Оливье, а затем такие звезды, как Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Наталья Водянова и Милла Йовович показали роскошные вечерние наряды.

[ + – ] Наталья Водянова на показе Balmain Фото: Getty Images [ + – ] Наоми Кэмпбелл на показе Balmain Фото: Getty Images

Для Миллы показ Balmain стал первым подобным мероприятием за последнее время. Ведь актриса, которая в 2018 году была лицом рекламной кампании бренда, недавно родила ребенка и почти не появлялась на светских приемах.

[ + – ] Милла Йовович перед показом Balmain Фото: Instagram millajovovich

Показ прошел в концертном зале Париже La Siene Musicale. Показ сопровождался выступлениями Doja Cat и Джесси Джо Старк. Рустен посвятил свою новую коллекцию "выздоровлению и обновлению".

[ + – ] Показ Balmain на Неделе моды в Париже

А во время выхода Наоми Кэмпбелл заиграл трек Бейонсе. Именно она прославила Оливье и поддерживала его в начале карьеры. Она надевала его наряды в своих клипах и всегда высоко оценивала творчество Рустена, называя его "удивительным инструментом для красоты и перемен".

"Моя история с Balmain — это как счастливый брак, где один может положиться на другого. Balmain теперь мой ребенок, мы выросли вместе. Возможно, сегодня я самый долгоиграющий дизайнер в индустрии, возглавляющий парижский бренд. И я был одним из самых молодых из них, когда встал у руля модного Дома", — рассказал Оливье Рустен в недавнем интервью. Напомним, Оливье стал у руля Balmain в 25 лет. И стал первым темнокожим дизайнером, которому это удалось.