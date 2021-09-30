Наомі Кемпбелл і Мілла Йовович вийшли на подіум на показі Balmain

Показ став десятим у кар'єрі Олів'є Рустена в ролі креативного директора

Показ Balmain колекції весна-літо 2022 на Тижні моди в Парижі став найгучнішою подією. Модний будинок відзначив 10 років біля керма Олів'є Рустена в ролі креативного директора. І на подіум його вийшли привітати найяскравіші зірки модельного бізнесу. Про це пише Harpers Bazaar.

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Показ складався з двох частин: спочатку на подіум вийшли моделі в речах, які були новим прочитанням моделей, створених Олів'є, а потім такі зірки як Наомі Кемпбелл, Карла Бруні, Наталія Водянова і Мілла Йовович показали розкішні вечірні вбрання.

[ + – ] Наталія Водянова на показі Balmain Фото: Getty Images [ + – ] Наомі Кемпбелл на показі Balmain Фото: Getty Images

Для Мілли показ Balmain став першим подібним заходом за останній час. Адже актриса, яка у 2018 році була обличчям рекламної кампанії бренду, нещодавно народила дитину і майже не з'являлася на світських прийомах.

[ + – ] Мілла Йовович перед показом Balmain Фото: Instagram millajovovich

Показ пройшов у концертному залі Парижі La Siene Musicale. Показ супроводжувався виступами Doja Cat і Джессі Джо Старк. Рустен присвятив свою нову колекцію "одужанню і відновленню".

[ + – ] Показ Balmain на Тижні моди в Парижі

А під час виходу Наомі Кемпбелл заграв трек Бейонсе. Саме вона прославила Олів'є і підтримувала його на початку кар'єри. Вона одягала його наряди у своїх кліпах і завжди високо оцінювала творчість Рустена, називаючи його "дивним інструментом для краси і змін".

"Моя історія з Balmain — це як щасливий шлюб, де один може покластися на іншого. Balmain тепер моя дитина, ми виросли разом. Можливо, сьогодні я найдовший дизайнер в індустрії, який очолює паризький бренд. І я був одним з наймолодших з них, коли став біля керма модного будинку", — розповів Олів'є Рустен у нещодавньому інтерв'ю. Нагадаємо, Олів'є став біля керма Balmain у 25 років. І став першим темношкірим дизайнером, якому це вдалося.