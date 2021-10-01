Стало известно, что секретная служба США называла Меланию Трамп "Раупнцель"

О тайнах Белого дома эпохи Трампа и секретах первой леди рассказала в своей новой книге Стефани Гришэм, бывший пресс-секретарь 45-го президента США

Американские СМИ, включая Washington Post, получили копии 352-страничной книги Стефани Гришэм, которая проработала в администрации 45-го президента США вплоть до 6 января и ушла в отставку после захвата Капитолия. Книга хоть и невелика, но в ней бывший пресс-секретарь Дональда Трампа рассказывает секреты 45-го президента и его семьи. Об этом пишет The Washington Post.

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Книга носит название "Я отвечу на ваши вопросы сейчас" и рассказывает о реакции первой леди на предполагаемую измену Дональда Трампа, о печально известной куртке Zara с надписью "Мне все равно" на спине, о любви Мелании к фотосессиям и том, как это было – работать на 45-го президента США.

Немудрено, что опубликованные страницы из книги уже произвели эффект разорвавшейся бомбы и существенно подпортили репутации семьи Трампа.

Так, стало известно, что Меланию Трамп сотрудники секретной службы называли "Рапунцель", потому что она, как прекрасная принцесса из сказки, почти не покидала Белый дом. Впрочем, ее телохранители были счастливы – ведь тогда им не приходилось надолго покидать свои семьи.

[ + – ] Мелания Трамп в Белом доме Фото: The White House

Первая леди, родившаяся в Словении (в 1970-м — Югославия), так и не выучила толком английский язык, утверждает Стефани в своей книге, а потому она редко произносила речи и никогда не писала деловые письма и посты в соцсетях самостоятельно. Этим занимались ее помощники.

А скандальную куртку Zara с надписью "Мне реально все равно, а вам?", которую первая леди надела во время поездки в центр содержания мигрантов, первая леди надела, не послушав помощников. А сама Стефани была слишком занята, чтобы ее отговорить. Позже Дональд Трамп сделал жене и ее помощникам выговор, заявив: "О чем, черт возьми, вы думали?!". И написал в соцсетях, что послание было адресовано не мигрантам, а СМИ, которые распространяют неправдивые новости.

Кроме этого Стефани рассказала, что Мелания обожала комфорт, и, поднявшись на борт президентского самолета, всегда переодевалась в уютный халат и тапочки.

Также она была одержима фотосессиями и часами занималась своими фотоальбомами. "Она часами воссоздавала церемонию перерезания ленточки для теннисного павильона Белого дома, она хотела идеальные кадры. Фотоальбом первой леди был буквально одним из ее двух детей", — пишет Стефани.

[ + – ] Рождественская фотосессия Мелании Трамп и Дональда Трампа Фото: The White House

А когда в прессе появились сообщения о предполагаемой связи Трампа и порнозвезды Сторми Дэниелс, то Мелания стала намеренно игнорировать своего мужа, стараясь поставить его в некомфортное положение. И когда Стефани Гришэм написала для нее твит с просьбой о конфиденциальности, в котором говорилось, что она концентрируется на том, чтобы быть хорошей матерью, женой и первой леди, она попросила Гришэм удалить слово "жена".

[ + – ] Мелания Трамп и Дональд Трамп Фото: The White House

Но по сути, Мелания спокойно восприняла известие о предполагаемой интрижке мужа. "Это проблема Дональда. Он сам заварил эту кашу. Он должен исправить это сам", — заявила первая леди помощникам.

Досталось в книге Стефани и самому 45-му президенту. Он отпускал непристойные замечания, врал журналистам и спрашивал бойфренда Гришэм насколько "она хороша в постели".

[ + – ] Стефани Гришем (слева) на рождественской вечеринке в Белом доме Фото: Instagram stephanie.grisham [ + – ] Стефани Гришэм в Белом доме Фото: Instagram stephanie.grisham

Высказалась бывший пресс-секретарь и по поводу Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера. Иванка, прозванная в Белом доме "принцессой", постоянно пыталась нарушить протокол и выставить себя на первый план, утверждает Стефани Гришэм.

Представители четы Трампов уже заявили, что книга Гришэм – это "попытка искупить свою вину после плохой работы на посту пресс-секретаря, неудачных личных отношений и непрофессионального поведения в Белом доме".

"Цель написания этой книги очевидна. Путем неправды и предательства она стремится стать известной и заработать деньги за счет миссис Трамп", — заявили в офисе Мелании Трамп.

[ + – ] Стефани Гришэм в Белом доме Фото: Instagram stephanie.grisham [ + – ] Стефани Гришэм в Белом доме Фото: Instagram stephanie.grisham

А пресс-секретарь Дональда Трампа Лиз Харрингтон назвала Стефани "обиженным бывшим сотрудником" и заявила, что "эта книга — еще одна жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".