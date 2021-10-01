Стало відомо, що секретна служба США називала Меланію Трамп "Рапунцель"
Про таємниці Білого дому епохи Трампа і секрети першої леді розповіла у своїй новій книзі Стефані Грішем, колишня прессекретарка 45-го президента США
Американські ЗМІ, включаючи Washington Post, отримали копії 352-сторінкової книги Стефані Грішем, яка пропрацювала в адміністрації 45-го президента США аж до 6 січня і пішла у відставку після захоплення Капітолію. Книга хоч і невелика, але в ній колишня прессекретарка Дональда Трампа розповідає секрети 45-го президента та його сім'ї. Про це пише The Washington Post.
Книга має назву "Я відповім на ваші запитання зараз" і розповідає про реакцію першої леді на ймовірну зраду Дональда Трампа, про сумнозвісну куртку Zara з написом "Мені все одно" на спині, про любов Меланії до фотосесій і те, як це було — працювати на 45-го президента США.
Не дивно, що опубліковані сторінки з книги вже справили ефект бомби, що розірвалася, і істотно зіпсували репутацію сім'ї Трампа.
Так, стало відомо, що Меланію Трамп співробітники секретної служби називали "Рапунцель", тому що вона, як прекрасна принцеса з казки, майже не покидала Білий дім. Втім, її охоронці були щасливі — адже тоді їм не доводилося надовго залишати свої родини.
Перша леді, яка народилася в Словенії (у 1970-му — Югославія), так і не вивчила цілком англійську мову, стверджує Стефані у своїй книзі, а тому вона рідко вимовляла промови і ніколи не писала ділові листи і пости в соцмережах самостійно. Цим займалися її помічники.
А скандальну куртку Zara з написом "Мені реально все одно, а вам?", яку перша леді одягла під час поїздки в центр утримання мігрантів, перша леді одягла, не послухавши помічників. А сама Стефані була занадто зайнята, щоб її відрадити. Пізніше Дональд Трамп зробив дружині і її помічникам догану, заявивши: "Про що, чорт візьми, ви думали ?!". І написав у соцмережах, що послання було адресовано не мігрантам, а ЗМІ, які поширюють неправдиві новини.
Крім цього, Стефані розповіла, що Меланія любила комфорт, і, піднявшись на борт президентського літака, завжди переодягалася в затишний халат і капці.
Також вона була одержима фотосесіями і годинами займалася своїми фотоальбомами. "Вона годинами відтворювала церемонію перерізання стрічки для тенісного павільйону Білого дому, вона хотіла ідеальні кадри. Фотоальбом першої леді був буквально одним з її двох дітей", — пише Стефані.
А коли в пресі з'явилися повідомлення про ймовірний зв'язок Трампа і порнозірки Стормі Деніелс, то Меланія стала навмисно ігнорувати свого чоловіка, намагаючись поставити його в некомфортне становище. І коли Стефані Грішем написала для неї твіт з проханням про конфіденційність, у якому говорилося, що вона концентрується на тому, щоб бути хорошою матір'ю, дружиною і першою леді, вона попросила Грішем видалити слово "дружина".
Але, по суті, Меланія спокійно сприйняла звістку про ймовірну інтрижку чоловіка. "Це проблема Дональда. Він сам заварив цю кашу. Він повинен виправити це сам", — заявила перша леді помічникам.
Дісталося в книзі Стефані і самому 45-му президенту. Він відпускав непристойні зауваження, брехав журналістам і запитував бойфренда Грішем, наскільки "вона хороша в ліжку".
Висловилася колишня прессекретарка і з приводу Іванки Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера. Іванка, прозвана в Білому домі "принцесою", постійно намагалася порушити протокол і виставити себе на перший план, стверджує Стефані Грішем.
Представники подружжя Трампів уже заявили, що книга Грішем — це "спроба спокутувати свою провину після поганої роботи на посаді прессекретаря, невдалих особистих відносин і непрофесійної поведінки в Білому домі".
"Мета написання цієї книги очевидна. Шляхом неправди і зради вона прагне стати відомою і заробити гроші за рахунок місіс Трамп", — заявили в офісі Меланії Трамп.
А прессекретарка Дональда Трампа Ліз Гаррінгтон назвала Стефані "скривдженим колишнім співробітником" і заявила, що "ця книга — ще одна жалюгідна спроба нажитися на силі президента і продати брехню про сім'ю Трампа".