Стало відомо, що секретна служба США називала Меланію Трамп "Рапунцель"

Про таємниці Білого дому епохи Трампа і секрети першої леді розповіла у своїй новій книзі Стефані Грішем, колишня прессекретарка 45-го президента США

Американські ЗМІ, включаючи Washington Post, отримали копії 352-сторінкової книги Стефані Грішем, яка пропрацювала в адміністрації 45-го президента США аж до 6 січня і пішла у відставку після захоплення Капітолію. Книга хоч і невелика, але в ній колишня прессекретарка Дональда Трампа розповідає секрети 45-го президента та його сім'ї. Про це пише The Washington Post.

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Книга має назву "Я відповім на ваші запитання зараз" і розповідає про реакцію першої леді на ймовірну зраду Дональда Трампа, про сумнозвісну куртку Zara з написом "Мені все одно" на спині, про любов Меланії до фотосесій і те, як це було — працювати на 45-го президента США.

Не дивно, що опубліковані сторінки з книги вже справили ефект бомби, що розірвалася, і істотно зіпсували репутацію сім'ї Трампа.

Так, стало відомо, що Меланію Трамп співробітники секретної служби називали "Рапунцель", тому що вона, як прекрасна принцеса з казки, майже не покидала Білий дім. Втім, її охоронці були щасливі — адже тоді їм не доводилося надовго залишати свої родини.

[ + – ] Меланія Трамп у Білому домі Фото: The White House

Перша леді, яка народилася в Словенії (у 1970-му — Югославія), так і не вивчила цілком англійську мову, стверджує Стефані у своїй книзі, а тому вона рідко вимовляла промови і ніколи не писала ділові листи і пости в соцмережах самостійно. Цим займалися її помічники.

А скандальну куртку Zara з написом "Мені реально все одно, а вам?", яку перша леді одягла під час поїздки в центр утримання мігрантів, перша леді одягла, не послухавши помічників. А сама Стефані була занадто зайнята, щоб її відрадити. Пізніше Дональд Трамп зробив дружині і її помічникам догану, заявивши: "Про що, чорт візьми, ви думали ?!". І написав у соцмережах, що послання було адресовано не мігрантам, а ЗМІ, які поширюють неправдиві новини.

Крім цього, Стефані розповіла, що Меланія любила комфорт, і, піднявшись на борт президентського літака, завжди переодягалася в затишний халат і капці.

Також вона була одержима фотосесіями і годинами займалася своїми фотоальбомами. "Вона годинами відтворювала церемонію перерізання стрічки для тенісного павільйону Білого дому, вона хотіла ідеальні кадри. Фотоальбом першої леді був буквально одним з її двох дітей", — пише Стефані.

[ + – ] Різдвяна фотосесія Меланії Трамп і Дональда Трампа Фото: The White House

А коли в пресі з'явилися повідомлення про ймовірний зв'язок Трампа і порнозірки Стормі Деніелс, то Меланія стала навмисно ігнорувати свого чоловіка, намагаючись поставити його в некомфортне становище. І коли Стефані Грішем написала для неї твіт з проханням про конфіденційність, у якому говорилося, що вона концентрується на тому, щоб бути хорошою матір'ю, дружиною і першою леді, вона попросила Грішем видалити слово "дружина".

[ + – ] Меланія Трамп і Дональд Трамп Фото: The White House

Але, по суті, Меланія спокійно сприйняла звістку про ймовірну інтрижку чоловіка. "Це проблема Дональда. Він сам заварив цю кашу. Він повинен виправити це сам", — заявила перша леді помічникам.

Дісталося в книзі Стефані і самому 45-му президенту. Він відпускав непристойні зауваження, брехав журналістам і запитував бойфренда Грішем, наскільки "вона хороша в ліжку".

[ + – ] Стефані Грішем (ліворуч) на різдвяній вечірці в Білому домі Фото: Instagram stephanie.grisham [ + – ] Стефані Грішем в Білому домі Фото: Instagram stephanie.grisham

Висловилася колишня прессекретарка і з приводу Іванки Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера. Іванка, прозвана в Білому домі "принцесою", постійно намагалася порушити протокол і виставити себе на перший план, стверджує Стефані Грішем.

Представники подружжя Трампів уже заявили, що книга Грішем — це "спроба спокутувати свою провину після поганої роботи на посаді прессекретаря, невдалих особистих відносин і непрофесійної поведінки в Білому домі".

"Мета написання цієї книги очевидна. Шляхом неправди і зради вона прагне стати відомою і заробити гроші за рахунок місіс Трамп", — заявили в офісі Меланії Трамп.

[ + – ] Стефані Грішем у Білому домі Фото: Instagram stephanie.grisham [ + – ] Стефані Грішем у Білому домі Фото: Instagram stephanie.grisham

А прессекретарка Дональда Трампа Ліз Гаррінгтон назвала Стефані "скривдженим колишнім співробітником" і заявила, що "ця книга — ще одна жалюгідна спроба нажитися на силі президента і продати брехню про сім'ю Трампа".