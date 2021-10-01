В Исаакиевском соборе состоялось венчание потомка Романовых

Георгий Романов взял в жены дочь итальянского дипломата Ребекку Беттарини. Это была первая за 120 лет свадьба члена династии Романовых в России

В Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге состоялось венчание члена императорской семьи Романовых – Георгия Романова и его избранницы Ребекки Беттарини, дочери итальянского дипломата. Об этом сообщает "Фонтанка.ру ".

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Перед входом в собор пару встречали гвардейцы Преображенского полка с саблями наголо. Среди гостей были король Симеон Болгарский, титулярный король албанцев Лека II Зогу, племянник правящего князя Лихтенштейна принц Рудольф, брат эмира Катара, шейх Мохаммед бин Хамад, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, Сара Фаберже, Павел Астахов, Мария Захарова как представитель российского МИДа и другие, всего было приглашено более тысячи гостей.

[ + – ] Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

[ + – ] Гости на свадьбе Фото: ТАСС

Венчал Георгия Романова и его невесту митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Шлейф невесты, украшенный двуглавым орлом, несли девочки в средневековых итальянских костюмах. Венчание продлилось два часа, после чего треть гостей отправилась в Этнографический музей на торжественный прием, ради которого всех посетителей попросили уйти раньше обычного.

Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

[ + – ] Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

На следующий день состоится прием и аукцион для семисот человек в Константиновском дворце. Вечер закончится концертом в честь открытия Российского императорского музыкального общества.

Платье, торт и кольца

Обручальное кольцо Георгию Романову вручила его мать, великая княгиня Мария Владимировна. Оно украшено большим рубином и бриллиантами.

[ + – ] Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка" [ + – ] Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

В Исаакиевском соборе молодожены обменялись кольцами от Дома Фаберже. Парижский дом Chaumet изготовил для супруги великого князя тиару Lacis — белое золото и 438 бриллиантов, в центре весом в 5 карат. На ее создание ушло 800 часов.

Платье пошили в Голливуде. Его автор Рим Акра, которая одевает Мадонну, Бейонсе, Меланию Трамп, Анджелину Джоли и многих других.

[ + – ] Платье невесты с двухглавым орлом Фото: ТАСС

Платье из итальянского шелка дополнили шлейфом. "Шлейф украшен золотым гербом с ручной вышивкой и декоративными элементами, которым более 100 лет", — заявили представители дизайнера.

Свадебный торт приготовил бельгийский кондитер Майкл Льюис-Андерсон. Который много лет поставляет лакомства к бельгийскому королевскому двору и готовил для королевы Елизаветы II в ее 89-й день рождения.

Реакция Кремля на свадьбу Романова

Впрочем, в Кремле заявили, что поздравлять Романова не будут. Этот вопрос не входит в прерогативу Кремля, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, президент никак не планирует поздравлять молодоженов. Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня", — сказал он, отвечая на вопрос, получал ли Путин приглашение на венчание наследника дома Романовых и планирует ли его поздравить с этим событием. Ранее в Кремле заявили, что у официального Кремля нет никакого мнения по поводу свадьбы представителя династии Романовых. "В Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах России ежедневно проходит много свадеб. Мы всегда желаем счастья молодоженам", — заявил Песков.

Кто такой Георгий Романов

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны — единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.

Прадед Георгия, Великий князь Кирилл Владимирович был лишен Николаем II прав на престол. Это произошло вследствие неразрешенного императором брака на разведенной кузине. Также и Кирилл Владимирович самостоятельно отказался от своих прав в дни февральской революции, когда 1 марта 1917 года присягнул на верность революционным властям. Уже в изгнании он объявил себя императором. Николаю II он приходился двоюродным братом.

После Второй мировой войны Владимир Кириллович, дед жениха, просил убежища в княжестве Лихтенштейн, но ему было отказано. Тогда он обосновался в Испании под защитой режима Франсиско Франко.

Организация "Объединение членов рода Романовых", объединяющая большинство потомков императорской фамилии, не признает "Российский Императорский дом", к которому принадлежит Георгий Романов.

Про невесту известно и того меньше. Она крестилась в православную веру, получив имя Виктории Романовной. Она дочь посла Италии в Бельгии. Работала в аэрокосмической отрасли, писала детективные романы, сейчас также занимается благотворительностью. Ребекка и Георгий рассказывали, что они знакомы с детства, а роман начался после случайной встречи в Брюсселе в 2012 году.