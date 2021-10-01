В Ісаакіївському соборі відбулося вінчання нащадка Романових

Георгій Романов узяв за дружину дочку італійського дипломата Ребекку Беттаріні. Це було перше за 120 років весілля члена династії Романових у Росії

В Ісаакіївському соборі в Санкт-Петербурзі відбулося вінчання члена імператорської сім'ї Романових — Георгія Романова та його обраниці Ребекки Беттаріні, дочки італійського дипломата. Про це повідомляє "Фонтанка.ру".

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Перед входом у собор пару зустрічали гвардійці Преображенського полку з шаблями наголо. Серед гостей були король Симеон Болгарський, титулярний король албанців Лека II Зогу, племінник правлячого князя Ліхтенштейну принц Рудольф, брат еміра Катару, шейх Мохаммед бін Хамад, прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель, Сара Фаберже, Павло Астахов, Марія Захарова як представник російського МЗС та інші, всього було запрошено понад тисячу гостей.

[ + – ] Весілля Георгія Романова та Ребекки Беттаріні Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

[ + – ] Гості на весіллі Фото: ТАСС

Вінчав Георгія Романова та його наречену митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Варсонофій. Шлейф нареченої, прикрашений двоголовим орлом, несли дівчатка в середньовічних італійських костюмах. Вінчання тривало дві години, після чого третина гостей вирушила в Етнографічний музей на урочистий прийом, заради якого всіх відвідувачів попросили піти раніше, ніж зазвичай.

Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

[ + – ] Весілля Георгія Романова та Ребекки Беттаріні Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

Наступного дня відбудеться прийом та аукціон для семисот чоловік у Костянтинівському палаці. Вечір закінчиться концертом на честь відкриття Російського імператорського музичного товариства.

Сукня, торт і кільця

Обручку Георгію Романову вручила його мати, велика княгиня Марія Володимирівна. Вона прикрашена великим рубіном і діамантами.

[ + – ] Весілля Георгія Романова та Ребекки Беттаріні Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка" [ + – ] Весілля Георгія Романова та Ребекки Беттаріні Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

У Ісаакіївському соборі молодята обмінялися обручками від Дому Фаберже. Паризький будинок Chaumet виготовив для подружжя великого князя тіару Lacis — біле золото та 438 діамантів, у центрі вагою в 5 каратів. На її створення пішло 800 годин.

Сукню пошили в Голлівуді. Її авторка Рім Акра, яка одягає Мадонну, Бейонсе, Меланію Трамп, Анджеліну Джолі та багатьох інших.

[ + – ] Сукня нареченої з двоголовим орлом Фото: ТАСС

Сукню з італійського шовку доповнили шлейфом. "Шлейф прикрашений золотим гербом із ручною вишивкою та декоративними елементами, яким понад 100 років", — заявили представники дизайнерки.

Весільний торт приготував бельгійський кондитер Майкл Льюїс-Андерсон, який багато років постачає ласощі до бельгійського королівського двору та готував для королеви Єлизавети II у її 89-й день народження.

Реакція Кремля на весілля Романова

Утім, у Кремлі заявили, що вітати Романова не будуть. Це питання не входить у прерогативу Кремля, заявив прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ні, президент ніяк не планує вітати молодят. Це одруження аж ніяк не стосується нашого порядку денного", — сказав він, відповідаючи на запитання, чи отримував Путін запрошення на вінчання спадкоємця дому Романових і чи планує його привітати з цією подією. Раніше в Кремлі заявили, що в офіційного Кремля немає ніякої думки з приводу весілля представника династії Романових. "У Москві, і в Санкт-Петербурзі, і в інших містах Росії щодня проходить багато весіль. Ми завжди бажаємо щастя молодятам", — заявив Пєсков.

Хто такий Георгій Романов

Георгій Михайлович Романов є сином і спадкоємцем глави Російського імператорського дому великої княгині Марії Володимирівни — єдиної дитини від шлюбу Володимира Кириловича Романова, глави Російського імператорського дому у вигнанні та княжни Леоніди Георгіївни Багратіон-Мухранської.

Прадід Георгія, Великий князь Кирило Володимирович, був позбавлений Миколою II прав на престол. Це сталося внаслідок недозволеного імператором шлюбу з розлученою кузиною. Також і Кирило Володимирович самостійно відмовився від своїх прав у дні лютневої революції, коли 1 березня 1917 року присягнув на вірність революційній владі. Вже у вигнанні він оголосив себе імператором. Миколі II він доводився двоюрідним братом.

Після Другої світової війни Володимир Кирилович, дід нареченого, просив притулку в князівстві Ліхтенштейн, але йому було відмовлено. Тоді він влаштувався в Іспанії під захистом режиму Франсіско Франко.

Організація "Об'єднання членів роду Романових", яка об'єднує більшість нащадків імператорської родини, не визнає "Російський Імператорський дім", до якого належить Георгій Романов.

Про наречену відомо ще менше. Вона хрестилася в православну віру, отримавши ім'я Вікторії Романівної. Вона дочка посла Італії в Бельгії. Працювала в аерокосмічній галузі, писала детективні романи, зараз також займається благодійністю. Ребекка та Георгій розповідали, що вони знайомі з дитинства, а роман почався після випадкової зустрічі в Брюсселі у 2012 році.