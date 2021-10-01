Ирина Шейк и Мэй Маск посетили вечеринку в Париже

Во время парижской Недели моды традиционно устраивает прием Карин Ройтфельд, бывший редактор французского Vogue

Пока в Париже продолжается Неделя моды, модели и селебрити курсируют между показами и светскими мероприятиями. Одной из главных вечеринок сезона является прием Карин Ройтфельд, которая десять лет возглавляла французский Vogue, а теперь занимается журналом CR Fashion Book, который она создала после ухода из Vogue. Посещают вечеринки Карин все самые известные личности мира моды, пишет Daily Mail.

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Гостями вечера стали Ирина Шейк, Елена Перминова, Алеся Кафельникова, Мэй Маск и многие другие модели, модельеры и прочие селебрити.

[ + – ] Ирина Шейк Фото: Getty Images [ + – ] Мэй Маск Фото: Getty Images

Ирина Шейк появилась на вечеринке едва сумев сменить наряд. Несколькими часами ранее она приняла участие в показе Isabel Marant.

Карин Ройтфельд задала дресс-код вечеринки, появившись с черном ансамбле, так что большинство ее поддержали. Так, Ирина Шейк пришла в винтажном кожаном платье от Helmut Lang из коллекции осень-зима 1997 года.

[ + – ] Хозяйка вечера - Карин Ройтфельд Фото: Getty Images

Напомним, Карин Ройтфельд начинала как модель. В 18 лет она снималась для Elle, работала с Ивом Сен-Лораном, выходила в показах Gucci, Missoni, Versace и Calvin Klein.

Поворотным моментом в ее карьере стало знакомство с знаменитым фотографом Марио Тестино. Они стали соавторами съемок для американской и французской версий журнала Vogue.

В 2001 году Джонатан Ньюхауз, глава Conde Nast, пригласил Карин на пост редактора французской версии журнала Vogue. Этот пост она занимала десять лет.