Ирина Шейк и Мэй Маск посетили вечеринку в Париже
Во время парижской Недели моды традиционно устраивает прием Карин Ройтфельд, бывший редактор французского Vogue
Пока в Париже продолжается Неделя моды, модели и селебрити курсируют между показами и светскими мероприятиями. Одной из главных вечеринок сезона является прием Карин Ройтфельд, которая десять лет возглавляла французский Vogue, а теперь занимается журналом CR Fashion Book, который она создала после ухода из Vogue. Посещают вечеринки Карин все самые известные личности мира моды, пишет Daily Mail.
Гостями вечера стали Ирина Шейк, Елена Перминова, Алеся Кафельникова, Мэй Маск и многие другие модели, модельеры и прочие селебрити.
Ирина Шейк появилась на вечеринке едва сумев сменить наряд. Несколькими часами ранее она приняла участие в показе Isabel Marant.
Карин Ройтфельд задала дресс-код вечеринки, появившись с черном ансамбле, так что большинство ее поддержали. Так, Ирина Шейк пришла в винтажном кожаном платье от Helmut Lang из коллекции осень-зима 1997 года.
Напомним, Карин Ройтфельд начинала как модель. В 18 лет она снималась для Elle, работала с Ивом Сен-Лораном, выходила в показах Gucci, Missoni, Versace и Calvin Klein.
Поворотным моментом в ее карьере стало знакомство с знаменитым фотографом Марио Тестино. Они стали соавторами съемок для американской и французской версий журнала Vogue.
В 2001 году Джонатан Ньюхауз, глава Conde Nast, пригласил Карин на пост редактора французской версии журнала Vogue. Этот пост она занимала десять лет.