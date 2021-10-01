UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Ирина Шейк и Мэй Маск посетили вечеринку в Париже

37
Ирина Шейк, модель, черное платье
Фото: Getty Images | Ирина Шейк на вечеринке

Во время парижской Недели моды традиционно устраивает прием Карин Ройтфельд, бывший редактор французского Vogue

Пока в Париже продолжается Неделя моды, модели и селебрити курсируют между показами и светскими мероприятиями. Одной из главных вечеринок сезона является прием Карин Ройтфельд, которая десять лет возглавляла французский Vogue, а теперь занимается журналом CR Fashion Book, который она создала после ухода из Vogue. Посещают вечеринки Карин все самые известные личности мира моды, пишет Daily Mail.

Гостями вечера стали Ирина Шейк, Елена Перминова, Алеся Кафельникова, Мэй Маск и многие другие модели, модельеры и прочие селебрити.

ирина шейк, неделя моды
Ирина Шейк
Фото: Getty Images
Мэй Маск, неделя моды
Мэй Маск
Фото: Getty Images

Ирина Шейк появилась на вечеринке едва сумев сменить наряд. Несколькими часами ранее она приняла участие в показе Isabel Marant.

Карин Ройтфельд задала дресс-код вечеринки, появившись с черном ансамбле, так что большинство ее поддержали. Так, Ирина Шейк пришла в винтажном кожаном платье от Helmut Lang из коллекции осень-зима 1997 года.

карин ройтфельд, вечеринка
Хозяйка вечера - Карин Ройтфельд
Фото: Getty Images

Напомним, Карин Ройтфельд начинала как модель. В 18 лет она снималась для Elle, работала с Ивом Сен-Лораном, выходила в показах Gucci, Missoni, Versace и Calvin Klein.

Поворотным моментом в ее карьере стало знакомство с знаменитым фотографом Марио Тестино. Они стали соавторами съемок для американской и французской версий журнала Vogue.

В 2001 году Джонатан Ньюхауз, глава Conde Nast, пригласил Карин на пост редактора французской версии журнала Vogue. Этот пост она занимала десять лет.