Ірина Шейк і Мей Маск відвідали вечірку в Парижі

Під час паризького Тижня моди традиційно влаштовує прийом Карін Ройтфельд, колишня редакторка французького Vogue

Поки в Парижі триває Тиждень моди, моделі та селебріті курсують між показами і світськими заходами. Однією з головних вечірок сезону є прийом Карін Ройтфельд, яка десять років очолювала французький Vogue, а тепер займається журналом CR Fashion Book, який вона створила після відходу з Vogue. Відвідують вечірки Карін всі найвідоміші особистості світу моди, пише Daily Mail.

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Гостями вечора стали Ірина Шейк, Олена Пермінова, Олеся Кафельнікова, Мей Маск і багато інших моделей, модельєрів та інші селебріті.

[ + – ] Ірина Шейк Фото: Getty Images [ + – ] Мей Маск Фото: Getty Images

Ірина Шейк з'явилася на вечірці ледь зумівши змінити наряд. Декількома годинами раніше вона взяла участь в показі Isabel Marant.

Карін Ройтфельд задала дрес-код вечірки, з'явившись з чорному ансамблі, тож більшість її підтримали. Так, Ірина Шейк прийшла у вінтажній шкіряній сукні від Helmut Lang із колекції осінь-зима 1997 року.

[ + – ] Господиня вечора — Карін Ройтфельд Фото: Getty Images

Нагадаємо, Карін Ройтфельд починала як модель. У 18 років вона знімалася для Elle, працювала з Ів Сен-Лораном, виходила в показах Gucci, Missoni, Versace і Calvin Klein.

Поворотним моментом в її кар'єрі стало знайомство з відомим фотографом Маріо Тестіно. Вони стали співавторами зйомок для американської та французької версій журналу Vogue.

У 2001 році Джонатан Ньюхауз, глава Conde Nast, запросив Карін на посаду редактора французької версії журналу Vogue. Цю посаду вона обіймала десять років.