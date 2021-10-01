Бывшая сотрудница рассказала о тяжелой работе в Диснейленде и навязчивых поклонниках

Сара Дэниелс работала "диснеевской принцессой" 12 лет и теперь рассказывает в своем блоге о "темной" стороне этой работы

32-летняя Сара Дэниелс, бывшая сотрудница Диснейленда, шокировала своих подписчиков, рассказав о неприятных сторонах своей сказочной работы "диснеевской принцессы". Об этом пишет Daily Mail.

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Сара начала работу в Walt Disney World во Флориде, когда ей было 16 лет, и проработала в компании почти 12 лет. За это время она была Ариэль из "Русалочки", Алисой из "Алисы в стране чудес" и феей Тинкербелл из "Питера Пена". И каждый раз, когда она появлялась в образе, ее преследовали навязчивые поклонники.

По правилам парка актеры, изображающие персонажей, должны быть любезны, улыбаться и никогда не разрушать сказочный образ. Но иногда это было нелегко. Сара рассказала, что ее преследовали отцы маленьких посетителей парка, пытались всучить ей ключи от своего номера, пригласить на свидание, или просто поприставать.

[ + – ] Сара Дэниелс в роли Ариэль во время работы в Диснейленде Фото: Instagram sarahdaniels [ + – ] Сара Дэниелс в роли феи Тинкербелл во время работы в Диснейленде Фото: Instagram sarahdaniels

"Мы не можем сказать "нет", поэтому мне приходилось импровизировать и говорить, что у меня нет "волшебной пыли", чтобы переместиться к ним в номер. Что-то вроде этого", — признается Сара.

А когда она получила роль Ариэль, то ей пришлось сидеть на строгой диете, чтобы соответствовать образу сказочной принцессы, что привело к расстройству пищевого поведения. "Мне сказали, что я слишком толстая для этой роли, хоть я и весила тогда всего 52 килограмма. Мне пришлось экстренно худеть", — призналась Сара, которая потратила много времени и денег, чтобы справиться со своей проблемой.

[ + – ] Сара Дэниелс во время работы в Диснейленде Фото: Instagram sarahdaniels [ + – ] Сара в роли Белоснежки Фото: Instagram sarahdaniels

По словам бывшей сотрудницы Диснейленда, с костюмами персонажей тоже возникали неудобства.

"У многих принцесс возникали проблемы с костюмами: они слишком громоздкие и тяжелые. Парики Рапунцель например, или платье Красавицы из "Красавицы и Чудовища". У многих моих друзей были травмы из-за этих нарядов", — рассказала девушка.

[ + – ] Знаменитый парад в Диснейленде Фото: Instagram sarahdaniels

Во Флориде жарко, а потому сказочные персонажи частенько падали в обморок. По словам Сары у актеров Диснейленда есть особый жест, которым они показывают, что им нужна помощь. "Если у вас возникли проблемы и вам нужно уйти, вы кладете одну руку на один глаз, а затем поднимаете другую руку вверх. Тебя уводят и заменяют другим актером", — отметила актриса.

Рассказала она и про низкую заработную плату. Диснеевским принцессам платят от 11 до 20 долларов в час.

[ + – ] Знаменитый парад в Диснейленде Фото: Instagram sarahdaniels

"В мире много девушек, которые хотят быть принцессами Диснея. Вы можете видеть это только по просмотрам моих видео в TikTok. Так что, я думаю, они просто не платят много и будут платить, потому что всегда найдется вчерашняя студентка, которая захочет стать диснеевской принцессой", — резюмировала Сара, которая сейчас работает в театре.