Колишня співробітниця розповіла про важку роботу в Діснейленді та нав'язливих шанувальників

Сара Деніелс працювала "діснеївською принцесою" 12 років і тепер розповідає у своєму блозі про "темну" сторону цієї роботи.

32-річна Сара Деніелс, колишня співробітниця Діснейленду, шокувала своїх підписників, розповівши про неприємні сторони своєї казкової роботи "діснеївською принцесою". Про це пише Daily Mail.

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Сара почала роботу у Walt Disney World у Флориді, коли їй було 16 років, і пропрацювала в компанії майже 12 років. За цей час вона була Аріель з "Русалоньки", Алісою з "Аліси в країні чудес" і феєю Дінь-Дінь з "Пітера Пена". І щоразу, коли вона з'являлася в образі, її переслідували нав'язливі шанувальники.

За правилами парку актори, які зображують персонажів, повинні бути люб'язні, посміхатися і ніколи не руйнувати казковий образ. Але іноді це було нелегко. Сара розповіла, що її переслідували батьки маленьких відвідувачів парку, намагалися всучити їй ключі від свого номера, запросити на побачення, або просто позалицятися.

[ + – ] Сара Деніелс у ролі Аріель під час роботи в Діснейленді Фото: Instagram sarahdaniels [ + – ] Сара Деніелс у ролі феї Дінь-Дінь під час роботи в Діснейленді Фото: Instagram sarahdaniels

"Ми не можемо сказати "ні", тому мені доводилося імпровізувати і говорити, що в мене немає "чарівного пилу", щоб переміститися до них у номер. Щось на зразок цього", — зізнається Сара.

А коли вона отримала роль Аріель, то їй довелося сидіти на суворій дієті, щоб відповідати образу казкової принцеси, що призвело до розладу харчової поведінки. "Мені сказали, що я занадто товста для цієї ролі, хоч я і важила тоді всього 52 кілограми. Мені довелося екстрено худнути", — зізналася Сара, яка витратила багато часу і грошей, щоб впоратися зі своєю проблемою.

[ + – ] Сара Деніелс під час роботи в Діснейленді Фото: Instagram sarahdaniels [ + – ] Сара в ролі Білосніжки Фото: Instagram sarahdaniels

За словами колишньої співробітниці Діснейленду, з костюмами персонажів теж виникали незручності.

"У багатьох принцес виникали проблеми з костюмами: вони занадто громіздкі та важкі. Перуки Рапунцель наприклад, або сукні Красуні з "Красуні та Чудовиська". У багатьох моїх друзів були травми через ці наряди", — розповіла дівчина.

[ + – ] Знаменитий парад у Діснейленді Фото: Instagram sarahdaniels

У Флориді жарко, а тому казкові персонажі часто непритомніли. За словами Сари в акторів Діснейленду є особливий жест, яким вони показують, що їм потрібна допомога. "Якщо у вас виникли проблеми і вам потрібно піти, ви кладете одну руку на одне око, а потім піднімаєте іншу руку вгору. Тебе ведуть і замінюють іншим актором", — зазначила акторка.

Розповіла вона і про низьку заробітну плату. Діснеївським принцесам платять від 11 до 20 доларів на годину.

[ + – ] Знаменитий парад у Діснейленді Фото: Instagram sarahdaniels

"У світі багато дівчат, які хочуть бути принцесами Діснея. Ви можете бачити це тільки за результатами пошуку моїх відео в TikTok. Тож, я думаю, вони просто не платять багато і будуть платити, тому що завжди знайдеться вчорашня студентка, яка захоче стати діснеївською принцесою", — резюмувала Сара, яка зараз працює в театрі.