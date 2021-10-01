"Чудо-женщина" Галь Гадот повеселилась на свадьбе младшей сестры
На торжественной церемонии актриса и модель появилась в роскошном синем платье
Галь Гадот, которая летом родила третью дочь Даниэллу, продемонстрировала прекрасную фигуру и безупречное чувство стиля на свадьбе младшей сестры Даны Гадот. Фото со свадьбы актриса показала в своем Instagram.
36-актриса запостила несколько снимков и фото со свадьбы и сообщила, что ее сестра вышла замуж за "любовь всей своей жизни".
Платье невесты и синий туалет Галь создала известная израильская дизайнер Лихи Ход. Свой наряд актриса, прославившаяся благодаря роли Чудо-женщины, дополнила украшениями от Morano и Tiffany & Co.
Напомним, предки Галь родом из украинского города Мукачево, однако во время Второй мировой войны почти все они погибли в Освенциме. Выжил только дед актрисы. Родители Галь ивритизировали свою фамилию Гринштейн, сменив ее на Гадот, что значит "берег реки". Имя Галь означает "волна".
Как и все израильтянки, Галь служила в армии, а в 2004 году она победила в конкурсе красоты "Мисс Израиль" и представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
В 2008 году Галь вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано, с которым встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть три дочери — Альма, Майя и Даниэлла, которая родилась в июне 2021 года.