"Чудо-женщина" Галь Гадот повеселилась на свадьбе младшей сестры

На торжественной церемонии актриса и модель появилась в роскошном синем платье

Галь Гадот, которая летом родила третью дочь Даниэллу, продемонстрировала прекрасную фигуру и безупречное чувство стиля на свадьбе младшей сестры Даны Гадот. Фото со свадьбы актриса показала в своем Instagram.

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36-актриса запостила несколько снимков и фото со свадьбы и сообщила, что ее сестра вышла замуж за "любовь всей своей жизни".

[ + – ] Галь Гадот с сестрой Даной Фото: Instagram gal_gadot [ + – ] Сестра Галь Гадот - Дана Гадот Фото: Instagram gal_gadot

Платье невесты и синий туалет Галь создала известная израильская дизайнер Лихи Ход. Свой наряд актриса, прославившаяся благодаря роли Чудо-женщины, дополнила украшениями от Morano и Tiffany & Co.

[ + – ] Галь Гадот на свадьбе сестры Фото: Instagram gal_gadot [ + – ] Галь Гадот с мужем Фото: Instagram gal_gadot

Напомним, предки Галь родом из украинского города Мукачево, однако во время Второй мировой войны почти все они погибли в Освенциме. Выжил только дед актрисы. Родители Галь ивритизировали свою фамилию Гринштейн, сменив ее на Гадот, что значит "берег реки". Имя Галь означает "волна".

Как и все израильтянки, Галь служила в армии, а в 2004 году она победила в конкурсе красоты "Мисс Израиль" и представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

В 2008 году Галь вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано, с которым встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть три дочери — Альма, Майя и Даниэлла, которая родилась в июне 2021 года.