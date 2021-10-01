"Чудо-жінка" Галь Гадот повеселилася на весіллі молодшої сестри

На урочистій церемонії актриса та модель з'явилася в розкішній синій сукні

Галь Гадот, яка влітку народила третю дочку Даніеллу, продемонструвала прекрасну фігуру та бездоганне відчуття стилю на весіллі молодшої сестри Дани Гадот. Фото з весілля актриса показала в своєму Instagram.

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36-річна актриса запостила декілька знімків і фото з весілля і повідомила, що її сестра вийшла заміж за "любов усього свого життя".

[ + – ] Галь Гадот із сестрою Даною Фото: Instagram gal_gadot [ + – ] Сестра Галь Гадот — Дана Гадот Фото: Instagram gal_gadot

Сукня нареченої і синій туалет Галь створила відома ізраїльська дизайнер Лігі Год. Свій наряд актриса, яка прославилася завдяки ролі Чудо-жінки, доповнила прикрасами від Morano і Tiffany&Co.

[ + – ] Галь Гадот на весіллі сестри Фото: Instagram gal_gadot [ + – ] Галь Гадот із чоловіком Фото: Instagram gal_gadot

Нагадаємо, предки Галь родом із українського міста Мукачево, проте під час Другої світової війни майже всі вони загинули в Освенцимі. Вижив тільки дід актриси. Батьки Галь івритизував своє прізвище Грінштейн, змінивши його на Гадот, що означає "берег річки". Ім'я Галь означає "хвиля".

Як і всі ізраїльтянки, Галь служила в армії, а у 2004 році вона перемогла в конкурсі краси "Міс Ізраїль" і представляла свою країну на конкурсі "Міс Усесвіт".

У 2008 році Галь вийшла заміж за бізнесмена Ярона Версано, з яким зустрічалася два роки до їхнього весілля. У подружжя є три дочки — Альма, Майя і Даніелла, яка народилася в червні 2021 року.