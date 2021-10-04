Анджелина Джоли показала самое модное вечернее платье этой осени

На красной дорожке Variety's Power Of Women актриса появилась в сдержанном и элегантном наряде от Харита Хашима

Анджелина Джоли уже давно стала иконой моды. Для прогулок и работы она выбирает простые и элегантные ансамбли, а на красных дорожках появляется в роскошных платьях, которые немедленно становятся предметом вожделения модниц по всему миру. Так и произошло с бежевым платьем, которое Джоли выбрала для красной дорожки для приема Variety's Power Of Women, пишет Vogue.

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Обычно актриса выбирает платья для торжественных мероприятий от своих фаворитов – брендов Ryan Roche, Gabriela Hearst и The Row.

[ + – ] Анджелина Джоли в платье Харита Хашима Фото: Getty Images

Однако для мероприятия издания Variety, где она выступала с речью, актриса надела карамельно-бежевое платье от своего нового "любимчика", иракско-ливанского дизайнера Харита Хашима.

Его платья отличает монохромная цветовая гамма и многоярусный, минималистичный дизайн. Обычно он шьет свои наряды из струящихся тканей, которые выгодно демонстрируют фигуру. Платья Харита предпочитают модницы его родного Бейрута и прочих стран Ближнего Востока. Однако у него уже немало поклонниц и в Голливуде. После появления Джоли на красной дорожке, их наверняка станет больше.

[ + – ] Платье, выбранное Анджелиной Джоли, на модели Фото: Instagram harithand [ + – ] Платье, выбранное Анджелиной Джоли, на модели Фото: Instagram harithand

Харит – номинант на премию Vogue Fashion Prize 2020 года. Про свои платья он говорит, что это "не просто одежда, а это химия".

Напомним, на мероприятии Variety's Power Of Women Анджелина Джоли появилась в компании дочери Захары и произвела настоящий фурор. Надо отметить, что она, надев платье от Харита Хашима, полностью отказалась от украшений, даже от массивных сережек, которые дизайнер рекомендовал к этому наряду. Единственным украшением актрисы стали ее татуировки, которые не скрывала тонкая ткань ее платья.