Анджеліна Джолі показала наймоднішу вечірню сукню цієї осені

На червоній доріжці Variety's Power Of Women актриса з'явилася у стриманому й елегантному вбранні від Харіта Хашима

Анджеліна Джолі вже давно стала іконою моди. Для прогулянок і роботи вона вибирає прості й елегантні ансамблі, а на червоних доріжках з'являється в розкішних сукнях, які негайно стають об'єктом мрій модниць по всьому світу. Так і сталося з бежевою сукнею, яку Джолі вибрала для червоної доріжки для прийому Variety's Power Of Women, пише Vogue.

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Зазвичай актриса вибирає сукні для урочистих заходів від своїх фаворитів — брендів Ryan Roche, Gabriela Hearst і The Row.

[ + – ] Анджеліна Джолі в сукні Харіта Хашима Фото: Getty Images

Однак для заходу видання Variety, де вона виступала з промовою, актриса одягла карамельно-бежеву сукню від свого нового "улюбленця", іраксько-ліванського дизайнера Харіта Хашима.

Його сукні відрізняє монохромна колірна гамма та багатоярусний, мінімалістичний дизайн. Зазвичай він шиє свої наряди зі струменистих тканин, які вигідно демонструють фігуру. Сукням Харіта надають перевагу модниці його рідного Бейрута й інших країн Близького Сходу. Однак у нього вже чимало прихильниць і в Голлівуді. Після появи Джолі на червоній доріжці їх напевно стане більше.

[ + – ] Сукня, вбрання Анджеліни Джолі, на моделі Фото: Instagram harithand [ + – ] Сукня, вбрання Анджеліни Джолі, на моделі Фото: Instagram harithand

Харіт — номінант на премію Vogue Fashion Prize 2020 року. Про свої сукні він говорить, що це "не просто одяг, а це хімія".

Нагадаємо, на заході Variety's Power Of Women Анджеліна Джолі з'явилася в компанії дочки Захари та викликала справжній фурор. Треба відзначити, що вона, надівши плаття від Харіта Хашима, повністю відмовилася від прикрас, навіть від масивних сережок, які дизайнер рекомендував до цього наряду. Єдиною прикрасою актриси стали її татуювання, які не приховувала тонка тканина її сукні.