Звезда "Стартрека" Уильям Шатнер станет самым пожилым человеком, побывавшем в космосе

90-летний Шатнер отправится в космос уже на следующей неделе на ракете Джеффа Безоса Blue Origin

В компании миллиардера Джеффа Безоса подтвердили, что на следующей неделе в космос отправится 90-летний актер Уильям Шатнер. Он станет пассажиром корабля New Shepard, запуск которого намечен на 12 октября. Об этом сообщает Daily Mail.

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Компанию звезде сериала "Звездный путь" составят вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, доктор и бывший инженер NASA Крис Бошуизен и соучредитель Medidata Глен де Фриз.

Пока старейшим человеком, побывавшим в космосе, является 82-летняя Мэри Уоллес Фанк, которая когда-то принимала участие в программе NASA "Женщины в космосе", прошла все испытания, показав результат лучше, чем Джон Гленн, но так и не стала астронавтом, потому что программу свернули. Мэри стала послом доброй воли и профессиональным авиатором. Но мечту полететь в космос исполнила только 20 июля 2021 года.

[ + – ] Уильям Шатнер во время недавнего путешествия в Азию Фото: Twitter William Shatner

"Я много знаю про космос, и увижу его своими глазами. Это настоящее чудо", — уже заявил Уильям Шатнер, который прославился, благодаря роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана космического корабля "Энтерпрайз" из культового сериала "Звездный путь" (Star Trek или "Стартрек").

Также Шатнер станет героем документального фильма о космических полетах Blue Origin.

[ + – ] Леонард Нимой и Уильям Шатнер в сериале "Стартрек" Фото: Скриншот

Напомним, сериал "Звездный путь" вышел в эфир в далеком 1966 году и приобрел статус культового. Сейчас по вселенной оригинального сериала снято несколько сериалов-сиквелов, два фильма и мультсериалы. Написаны книги и комиксы. Самые известные герои сериала: капитан корабля Джеймс Тиберий Кирк, — его роль исполнил Уильям Шатнер. И офицер звездного флота – вулканец Спок, его сыграл Леонард Нимой, который скончался в 2015 году в возрасте 83 лет.