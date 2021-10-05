Зірка "Стартреку" Вільям Шетнер стане найстаршою людиною, яка побувала в космосі

90-річний Шетнер відправиться в космос уже на наступному тижні на ракеті Джеффа Безоса Blue Origin

У компанії мільярдера Джеффа Безоса підтвердили, що на наступному тижні в космос відправиться 90-річний актор Вільям Шетнер. Він стане пасажиром корабля New Shepard, запуск якого намічений на 12 жовтня. Про це повідомляє Daily Mail.

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Компанію зірці серіалу "Зоряний шлях" складуть віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс, лікар і колишній інженер NASA Кріс Бошвізен і співзасновник Medidata Глен де Фріз.

Поки найстаршою людиною, яка побувала в космосі, є 82-річна Мері Воллес Фанк, яка колись брала участь у програмі NASA "Жінки в космосі", пройшла всі випробування, показавши результат краще, ніж Джон Гленн, але так і не стала астронавтом, тому що програму згорнули. Мері стала послом доброї волі і професійним авіатором. Але мрію полетіти в космос виконала лише 20 липня 2021 року.

[ + – ] Вільям Шетнер під час недавньої подорожі в Азію Фото: Twitter William Shatner

"Я багато знаю про космос, і побачу його на власні очі. Це справжнє диво", — уже заявив Вільям Шетнер, який прославився завдяки ролі Джеймса Тіберія Кірка, капітана космічного корабля "Ентерпрайз" з культового серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek або "Стартрек").

Також Шетнер стане героєм документального фільму про космічні польоти Blue Origin.

[ + – ] Леонард Німой і Вільям Шетнер у серіалі "Стартрек" Фото: Скриншот

Нагадаємо, серіал "Зоряний шлях" вийшов в ефір у далекому 1966 році і набув статусу культового. Наразі за всесвітом оригінального серіалу знято кілька серіалів-сиквелів, два фільми і мультсеріали. Написані книги і комікси. Найвідоміші герої серіалу: капітан корабля Джеймс Т. Кірк, — його роль виконав Вільям Шетнер. І офіцер зоряного флоту — вулканець Спок, його зіграв Леонард Німой, який помер у 2015 році у віці 83 років.