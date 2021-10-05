Зірка "Стартреку" Вільям Шетнер стане найстаршою людиною, яка побувала в космосі
90-річний Шетнер відправиться в космос уже на наступному тижні на ракеті Джеффа Безоса Blue Origin
У компанії мільярдера Джеффа Безоса підтвердили, що на наступному тижні в космос відправиться 90-річний актор Вільям Шетнер. Він стане пасажиром корабля New Shepard, запуск якого намічений на 12 жовтня. Про це повідомляє Daily Mail.
Компанію зірці серіалу "Зоряний шлях" складуть віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс, лікар і колишній інженер NASA Кріс Бошвізен і співзасновник Medidata Глен де Фріз.
Поки найстаршою людиною, яка побувала в космосі, є 82-річна Мері Воллес Фанк, яка колись брала участь у програмі NASA "Жінки в космосі", пройшла всі випробування, показавши результат краще, ніж Джон Гленн, але так і не стала астронавтом, тому що програму згорнули. Мері стала послом доброї волі і професійним авіатором. Але мрію полетіти в космос виконала лише 20 липня 2021 року.
"Я багато знаю про космос, і побачу його на власні очі. Це справжнє диво", — уже заявив Вільям Шетнер, який прославився завдяки ролі Джеймса Тіберія Кірка, капітана космічного корабля "Ентерпрайз" з культового серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek або "Стартрек").
Також Шетнер стане героєм документального фільму про космічні польоти Blue Origin.
Нагадаємо, серіал "Зоряний шлях" вийшов в ефір у далекому 1966 році і набув статусу культового. Наразі за всесвітом оригінального серіалу знято кілька серіалів-сиквелів, два фільми і мультсеріали. Написані книги і комікси. Найвідоміші герої серіалу: капітан корабля Джеймс Т. Кірк, — його роль виконав Вільям Шетнер. І офіцер зоряного флоту — вулканець Спок, його зіграв Леонард Німой, який помер у 2015 році у віці 83 років.