Тренды осени 2021: пять пар обуви на каждый день
Учитывая изменчивую октябрьскую погоду, на первый план выходит функциональность, однако даже в дождь можно выглядеть стильно
Летом погода позволяет хоть каждый день примерять новые босоножки, однако в разгар осени приходится учитывать изменчивую погоду и вероятность дождя. Так что многие уже с сентября прячут подальше стильную обувь и облачаются в скучные ботинки.
Однако стилисты и дизайнеры считают, что осень – это прекрасное время для того, чтобы выглядеть элегантно и в тренде. Фокус собрал пять пар обуви на каждый день. Если заиметь их в своем гардеробе, то проблем с созданием осеннего образа уже не будет.
Самое актуальное решение, это конечно грубые ботинки в стиле гранж на массивной подошве. Именно их демонстрировали на подиуме модели и сейчас в них на Неделю моды в Париже ходят инфлюэнсеры.
Если ваш стиль все же не предполагает настолько радикальных решений, то стилисты предлагают обзавестись более женственными казаками на невысоком каблуке. Если погода позволяет, они могут быть из светлой замши, а в соответствии с трендами сезона – даже цветными.
Еще один беспроигрышный вариант – ботфорты на плоской подошве. Такие сапоги стали модными под влиянием спорта аристократов – именно подобную обувь предпочитают любители верховой езды.
Всегда в осенних трендах – ботинки-челси. В этом сезоне стилисты рекомендуют проявить фантазию и не ограничиваться классическим формами. Ведь челси могут быть на рифленой подошве, цветной подошве, высотой до щиколотки, или почти до середины икры, что особенно актуально для прохладной погоды.
И завершают список лоферы – еще один осенний хит. Любимая обувь выпускников английских колледжей и бизнесменов с Уолл-стрит в 1970-е гг. Осенью 2021 в трендах лоферы на рифленой подошве, а то и на платформе. Весьма удобно, когда на улицах дождь и лужи.
Дизайнеры сделали ключевым трендом осени 2021 — комфорт, лаконичность и немного ретро. Сейчас в трендах — классика. Но не без современных веяний.