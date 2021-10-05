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Тренды осени 2021: пять пар обуви на каждый день

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Фото: Getty Images | Ботинки-челси: тренд сезона осень 2021

Учитывая изменчивую октябрьскую погоду, на первый план выходит функциональность, однако даже в дождь можно выглядеть стильно

Летом погода позволяет хоть каждый день примерять новые босоножки, однако в разгар осени приходится учитывать изменчивую погоду и вероятность дождя. Так что многие уже с сентября прячут подальше стильную обувь и облачаются в скучные ботинки.

Однако стилисты и дизайнеры считают, что осень – это прекрасное время для того, чтобы выглядеть элегантно и в тренде. Фокус собрал пять пар обуви на каждый день. Если заиметь их в своем гардеробе, то проблем с созданием осеннего образа уже не будет.

Самое актуальное решение, это конечно грубые ботинки в стиле гранж на массивной подошве. Именно их демонстрировали на подиуме модели и сейчас в них на Неделю моды в Париже ходят инфлюэнсеры.

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Фото: Chloe

Если ваш стиль все же не предполагает настолько радикальных решений, то стилисты предлагают обзавестись более женственными казаками на невысоком каблуке. Если погода позволяет, они могут быть из светлой замши, а в соответствии с трендами сезона – даже цветными.

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Фото: Chanel

Еще один беспроигрышный вариант – ботфорты на плоской подошве. Такие сапоги стали модными под влиянием спорта аристократов – именно подобную обувь предпочитают любители верховой езды.

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Фото: Saint Laurent

Всегда в осенних трендах – ботинки-челси. В этом сезоне стилисты рекомендуют проявить фантазию и не ограничиваться классическим формами. Ведь челси могут быть на рифленой подошве, цветной подошве, высотой до щиколотки, или почти до середины икры, что особенно актуально для прохладной погоды.

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Фото: Chloe

И завершают список лоферы – еще один осенний хит. Любимая обувь выпускников английских колледжей и бизнесменов с Уолл-стрит в 1970-е гг. Осенью 2021 в трендах лоферы на рифленой подошве, а то и на платформе. Весьма удобно, когда на улицах дождь и лужи.

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Фото: Chanel

Дизайнеры сделали ключевым трендом осени 2021 — комфорт, лаконичность и немного ретро. Сейчас в трендах — классика. Но не без современных веяний.