Тренди осені 2021: п'ять пар взуття на кожен день

З огляду на мінливу жовтневу погоду, на перший план виходить функціональність, проте навіть у дощ можна мати стильний вигляд

Улітку погода дозволяє хоч кожен день приміряти нові босоніжки, проте в розпал осені доводиться враховувати мінливу погоду та ймовірність дощу. Так що багато хто вже з вересня ховає подалі стильне взуття й одягається в нудні черевики.

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Однак стилісти та дизайнери вважають, що осінь — це прекрасний час для того, щоб мати елегантний вигляд і бути в тренді. Фокус зібрав п'ять пар взуття на кожен день. Якщо отримати їх у свій гардероб, то проблем зі створенням осіннього образу вже не буде.

Найактуальніше рішення, це звичайно грубі черевики в стилі гранж на масивній підошві. Саме їх демонстрували на подіумі моделі, і зараз у них на Тиждень моди в Парижі ходять інфлюенсери.

Фото: Chloe

Якщо ваш стиль усе-таки не передбачає настільки радикальних рішень, то стилісти пропонують обзавестися більш жіночними козаками на невисокому каблуці. Якщо погода дозволяє, вони можуть бути зі світлої замші, а відповідно до трендів сезону — навіть кольоровими.

Фото: Chanel

Ще один безпрограшний варіант — ботфорти на плоскій підошві. Такі чоботи стали модними під впливом спорту аристократів — саме подібному взуттю надають перевагу любителі верхової їзди.

Фото: Saint Laurent

Завжди в осінніх трендах — черевики-челсі. У цьому сезоні стилісти рекомендують проявити фантазію та не обмежуватися класичним формами. Адже челсі можуть бути на рифленій підошві, кольоровий підошві, висотою до щиколотки, або майже до середини ікри, що особливо актуально для прохолодної погоди.

Фото: Chloe

І завершують список лофери — ще один осінній хіт. Улюблена взуття випускників англійських коледжів і бізнесменів із Волл-стріт у 1970-і рр. Восени 2021 у трендах лофери на рифленій підошві, а то й на платформі. Вельми зручно, коли на вулицях дощ і калюжі.

Фото: Chanel

Дизайнери зробили ключовим трендом осені 2021 комфорт, лаконічність і трохи ретро. Зараз у трендах — класика. Але не без сучасних віянь.