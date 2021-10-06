13-летняя дочь Милы Йовович впервые появилась на публике одна

Девушка посетила показ Miu Miu, поскольку очень любит вещи от Миуччи Прада. Модные обозреватели не исключают, что она может стать новым амбассадором бренда.

13-летняя Эва Андерсон, дочь американской актрисы Милы Йовович и ее супруга, режиссера Пола Андерсона, которую называют абсолютной копией матери, была замечена на Неделе моды в Париже. Девушка одна появилась на показе Miu Miu.

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Несмотря на юный возраст и обилие знаменитостей, она держалась очень уверенно и позировала фотографам. Для выхода в свет Эва выбрала платье в бело-синюю клетку с коротким рукавом-фонариком и высокие ботинки на толстой платформе и шнуровке.

То, что Эва стала гостем мероприятия, устроенного Миуччей Прада, неудивительно. И дело – не только в звездных родителях или модельной внешности самой девушки. Как оказалось, она давно любит этот бренд, и старшую дочь актрисы часто можно увидеть в вещах от Miu Miu.

[ + – ] Эва с удовольствием позировала фотографам на фоне пресволла Фото: Getty Images

Так, например, фотограф Крис Бреннер, который является близким другом семьи Йовович-Андерсон, опубликовал у себя в соцсети несколько фоток прогулки Эвы с ее отцом по улицам Парижа. На девушке были вещи от упомянутого бренда.

[ + – ] Эва и Пол Андерсон в объективе Криса Бреннера

В столицу Франции Эва все же прилетела не одна, а вместе с родителями. Ее 45-летняя мать дефилировала по подиуму на показе Balmain.

[ + – ] Мила Йовович на показе Balmain

Возвращаясь к Эве, отметим, что она уже пробует себя не только как модель, но и как актриса. Сначала она снялась для глянцевого журнала, а в 2020 году впервые появилась сразу в двух крупных кинопроектах Marvel и Disney – фильмах "Черная вдова" и "Питер Пен и Венди".

Эвер Габо Андерсон – первенец актерско-режиссерской четы. Кроме нее, Мила и Пол воспитывают еще двух дочерей – 6-летнюю Дэшиел и годовалую Ошин.