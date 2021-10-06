13-річна дочка Мілли Йовович уперше з'явилася на публіці одна

Дівчина відвідала показ Miu Miu, оскільки дуже любить речі від Міуччі Прада. Модні оглядачі не виключають, що вона може стати новою амбасадоркою бренду.

13-річна Ева Андерсон, дочка американської актриси Мілли Йовович і її чоловіка, режисера Пола Андерсона, яку називають абсолютною копією матері, була помічена на Тижні моди в Парижі. Дівчина одна з'явилася на показі Miu Miu.

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Незважаючи на юний вік і велику кількість знаменитостей, вона трималася дуже впевнено та позувала фотографам. Для виходу у світ Ева обрала сукню в біло-синю клітку з коротким рукавом-ліхтариком і високі черевики на товстій платформі та шнурівці.

Те, що Ева стала гостею заходу, влаштованого Міуччею Прада, не дивно. І справа — не тільки в зіркових батьків або модельній зовнішності самої дівчини. Як виявилося, вона давно любить цей бренд, і старшу дочку актриси часто можна побачити в речах від Miu Miu.

[ + – ] Ева із задоволенням позувала фотографам на фоні пресволлу Фото: Getty Images

Так, наприклад, фотограф Кріс Бреннер, який є близьким другом сім'ї Йовович-Андерсон, опублікував у себе в соцмережі кілька фоток прогулянки Еви з її батьком вулицями Парижа. На дівчині були речі від згаданого бренду.

[ + – ] Ева та Пол Андерсон в об'єктиві Кріса Бреннера

До столиці Франції Ева все ж прилетіла не одна, а разом із батьками. Її 45-річна мати дефілювала по подіуму на показі Balmain.

[ + – ] Мілла Йовович на показі Balmain

Повертаючись до Еви, відзначимо, що вона вже пробує себе не тільки як модель, але й як актриса. Спочатку вона знялася для глянцевого журналу, а у 2020 році вперше з'явилася відразу у двох великих кінопроектах Marvel і Disney — фільмах "Чорна вдова" та "Пітер Пен і Венді".

Евер Габо Андерсон — первісток акторсько-режисерського подружжя. Крім неї, Мілла та Пол виховують ще двох дочок — 6-річну Дешіел і однорічну Ошин.