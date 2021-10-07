"Не езжу уже много лет": Анжелика Варум рассказала, почему не посещает Крым (видео)

Заслуженная артистка России призналась, что поездка на полуостров может закрыть ей путь в Украину, где живут ее родные.

52-летняя заслуженная артистка России Анжелика Варум призналась, что уже много лет не посещает Крым, чтобы не попасть в "черный список" и не потерять возможность въезда в Украину. Об этом певица рассказала в эфире программы "А поговорить?".

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Варум родилась во Львове, где у нее до сих пор живут родственники. В частности, речь идет о 96-летней сестре бабушки, которую она по возможности, старается навещать. Кроме того, артистка ухаживает за могилами умерших близких и платит людям, чтобы те периодически наводили порядок на кладбище.

По словам Анжелики, она в Украине не была довольно давно. Сначала певица лет 5-6 лет собиралась приехать, однако в последний момент ей в этом помешал карантин. Что же касается поездок в Крым, то у нее "нет возможности туда отправиться". Делать это так, как другие российские знаменитости, попадая туда в обход законов Украины, она не хочет.

На вопрос ведущей, как она относится к нынешним отношениям между двумя странами, Варум отметила: "Как к сумасшедшему дому".

"А как еще к этому можно относиться? Сумасшедший дом", – подчеркнула героиня программы.

По словам певицы, она выступает за человечество и за мирное сосуществование:

"Мое мнение – такое же, как большинства здравомыслящих людей на планете, вне зависимости от географии, национальности. Вообще политика, когда люди собираются стайками-кучками… Читайте Шопенгауэра, ребята. Есть в этом что-то нездоровое".

Когда ведущая Ирина Шихман спросила у Варум, один народ россияне и украинцы или разные, та ответила:

"Мы очень похожи. Мы родные. У меня есть и украинские корни, еврейские корни, польские корни, белорусские корни. Чего во мне только не намешано. Может, поэтому это вызывает во мне такой протест. Потому что я не моно, я стерео".

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Анжелика Варум, настоящее имя которой Мария, родилась и выросла во Львове. Ее отец Юрий Варум был известным композитором, а мать Галина Шаповалова – театральным режиссером-постановщиком. Поскольку родители постоянно пропадали на гастролях, девочку воспитывала бабушка.

После школы она пробовала поступить в Щукинское театральное училище в Москве, но не прошла и вернулась домой, где начала подрабатывать в студии отца, исполняя бэк-вокальные партии. В 1989 году вышел ее первый сольный альбом, а в 1992 году она получила приглашение от Аллы Пугачевой в ее театр.

Сценическое имя Анжелика Марии не нравилось поначалу, но она была вынуждена взять его, поскольку когда записывала свой первый альбом, там же писалась знаменитая на то время Маша Распутина. Поскольку две Марии было "нехорошо", имя пришлось менять Варум, потому что она пришла на студию позже.

В России Мария-Анжелика построила успешную музыкальную карьеру и там же создала семью. После восьмилетнего брака с одноклассником ее вторым мужем стал певец и композитор Леонид Агутин, за которого она вышла замуж в 2000 году.

Напомним, Анжелика Варум после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшем жизни 60 человек, убрала одноименную песню из своего репертуара.