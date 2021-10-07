"Не їжджу вже багато років": Анжеліка Варум розповіла, чому не відвідує Крим (відео)

Заслужена артистка Росії зізналася, що поїздка на півострів може закрити їй шлях в Україну, де живуть її рідні.

52-річна заслужена артистка Росії Анжеліка Варум зізналася, що вже багато років не відвідує Крим, щоб не потрапити в "чорний список" і не втратити можливість в'їзду в Україну. Про це співачка розповіла в ефірі програми "А поговорити?".

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Варум народилася у Львові, де в неї до цих пір живуть родичі. Зокрема, мова йде про 96-річну сестру бабусі, яку вона за можливості намагається відвідувати. Крім того, артистка доглядає за могилами померлих близьких і платить людям, щоб ті періодично наводили порядок на кладовищі.

За словами Анжеліки, вона в Україні не була досить давно. Спочатку співачка років 5-6 років збиралася приїхати, однак, в останній момент їй у цьому завадив карантин. Що ж стосується поїздок до Криму, то в неї "немає можливості туди вирушити". Робити це так, як інші російські знаменитості, потрапляючи туди в обхід законів України, вона не хоче.

На запитання ведучої, як вона ставиться до нинішніх відносин між двома країнами, Варум зазначила: "Як до божевільні".

"А як ще до цього можна ставитися? Божевільний будинок", — підкреслила героїня програми.

За словами співачки, вона виступає за людство і за мирне співіснування:

"Моя думка — така ж, як більшості розсудливих людей на планеті, незалежно від географії, національності. Узагалі політика, коли люди збираються зграйками-купками ... Читайте Шопенгауера, панове. Є в цьому щось нездорове".

Коли ведуча Ірина Шихман запитала у Варум, один народ росіяни та українці чи різні, та відповіла:

"Ми дуже схожі. Ми рідні. У мене є й українське коріння, єврейське коріння, польське коріння, білоруське коріння. Чого в мені тільки не намішано. Може, тому це викликає в мені такий протест. Тому що я не моно, я стерео" .

[ + – ] Анжеліка Варум порівняла нинішні відносини України і Росії з божевільним будинком

Анжеліка Варум, справжнє ім'я якої Марія, народилася і виросла у Львові. Її батько Юрій Варум був відомим композитором, а мати Галина Шаповалова — театральним режисером-постановником. Оскільки батьки постійно пропадали на гастролях, дівчинку виховувала бабуся.

Після школи вона пробувала вступити в Щукінське театральне училище в Москві, але не пройшла і повернулася додому, де почала підробляти в студії батька, виконуючи бек-вокальні партії. У 1989 році вийшов її перший сольний альбом, а в 1992 році вона отримала запрошення від Алли Пугачової в її театр.

Сценічне ім'я Анжеліка Марії не подобалося спочатку, але вона була змушена взяти його, оскільки коли записувала свій перший альбом, там же писалася знаменита на той час Маша Распутіна. Оскільки дві Марії було "не те", ім'я довелося змінювати Варум, тому що вона прийшла на студію пізніше.

У Росії Марія-Анжеліка побудувала успішну музичну кар'єру і там же створила сім'ю. Після восьмирічного шлюбу з однокласником її другим чоловіком став співак і композитор Леонід Агутін, за якого вона вийшла заміж у 2000 році.

Нагадаємо, Анжеліка Варум після пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, що забрала життя 60 осіб, прибрала однойменну пісню зі свого репертуару.