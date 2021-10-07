Альбер II рассказал, почему княгиня Шарлен до сих пор не вернулась в Монако

Правитель княжества сообщил, что разрешение на многочасовой перелет из ЮАР в Европу должен дать врач

Шарлен, княгиня Монако, уже много месяцев находится в Южной Африке. В княжестве распространяются слухи о скором разводе и разладе в монаршей семье, но князь Альбер II, супруг Шарлен дал очередное интервью, в котором сообщил последние новости и рассказал, что удерживает его жену от возвращения к нему и детям. Об этом пишет Fox News.

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Выступая на радио RMC, Альбер рассказал, что Шарлен "все еще находится в Южной Африке, но через несколько дней врачи скажут, сможет ли она прилететь обратно".

"Ей стало лучше, для нее это было сложно еще и потому, что на нее влияли разные обстоятельства", — загадочно резюмировал Альбер. Предполагается, что Шарлен приедет домой в конце октября.

[ + – ] Последнее фото княгини Шарлен Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Княгиня Шарлен живет в ЮАР, откуда она родом, уже несколько месяцев. В Африке она подхватила ЛОР-инфекцию и потеряла сознание. Ей пришлось обратиться в больницу 1 сентября. Шарлен сделали несколько сложных операций, но о полном выздоровлении речь пока не идет.

Недавно 43-летняя Шарлен поделилась снимком, на котором она сидит за столом, а перед ней лежит открытая Библия. Это ее первая фотография с момента выписки из больницы в Южной Африке. "Боже, благослови", — подписала она снимок.

Принц Альбер с близнецами Жаком и Габриэллой навестили Шарлен в начале июня. Тогда они путешествовали по частному заповеднику и знакомились с командой, которая оберегает диких животных. Также они летали в ЮАР в августе. Однако с той поры супруги не виделись. И в Монако стали подозревать, что Альбер и Шарлен на грани развода.

[ + – ] Шарлен с семьей Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Альберу даже пришлось дать интервью, в котором он опроверг все слухи и заявил, что у него с женой все в порядке и она не покинула его "в ярости", как предполагали некоторые.

Князь Монако Альбер II добавил, что его жена отправилась в Южную Африку, чтобы ознакомиться с работой своего благотворительного фонда и провести время со своим братом и друзьями.