Альбер II розповів, чому княгиня Шарлен досі не повернулася в Монако

Правитель князівства повідомив, що дозвіл на багатогодинний переліт із ПАР в Європу повинен дати лікар.

Шарлен, княгиня Монако, вже багато місяців перебуває в Південній Африці. У князівстві поширюються чутки про швидке розлучення і розлад у монаршій сім'ї, але князь Альбер II, чоловік Шарлен дав чергове інтерв'ю, в якому повідомив останні новини і розповів, що утримує його дружину від повернення до нього і дітей. Про це пише Fox News.

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Виступаючи на радіо RMC, Альбер розповів, що Шарлен "все ще перебуває в Південній Африці, але через кілька днів лікарі скажуть, чи зможе вона прилетіти назад".

"Їй стало краще, для неї це було складно ще й тому, що на неї впливали різні обставини", — загадково резюмував Альбер. Передбачається, що Шарлен приїде додому наприкінці жовтня.

[ + – ] Останнє фото княгині Шарлен Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Княгиня Шарлен живе в ПАР, звідки вона родом, уже кілька місяців. В Африці вона підхопила ЛОР-інфекцію і втратила свідомість. Їй довелося звернутися в лікарню 1 вересня. Шарлен зробили кілька складних операцій, але про повне одужання поки не йдеться.

Нещодавно 43-річна Шарлен поділилася знімком, на якому вона сидить за столом, а перед нею лежить відкрита Біблія. Це її перша фотографія з моменту виписки з лікарні в Південній Африці. "Боже, благослови", — підписала вона знімок.

Принц Альбер із близнюками Жаком і Габріеллою відвідали Шарлен на початку червня. Тоді вони подорожували по приватному заповіднику і знайомилися з командою, яка оберігає диких тварин. Також вони літали в ПАР у серпні. Однак із того часу подружжя не бачилися. І в Монако почали підозрювати, що Альбер і Шарлен на межі розлучення.

[ + – ] Шарлен із сім'єю Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Альберу навіть довелося дати інтерв'ю, в якому він спростував усі чутки і заявив, що в нього з дружиною все гаразд і вона не покинула його "в люті", як припускали деякі.

Князь Монако Альбер II додав, що його дружина відправилася в Південну Африку, щоб ознайомитися з роботою свого благодійного фонду і провести час зі своїм братом і друзями.