Внучка создателя империи Givenchy вышла замуж за нефтеторговца: кадры свадьбы

Из-за пандемии коронавируса свадьба переносилась несколько раз.

Габриэлла Таффин де Живанши, двоюродная внучка создателя модной империи Givenchy Юбера Живанши, вышла замуж за торговца нефтью Уго де Малльманна, с которым познакомилась в первый день переезда в Нью-Йорк на вечеринке общего друга, пишет Vogue.

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В тот день перед ней стоял выбор – распаковывать вещи или пойти на мероприятие, и она выбрала второй вариант, который оказался для нее судьбоносным.

После знакомства Уго и Габриэла проговорили всю ночь, однако, расставаясь, не были уверены, что встретятся снова, поскольку мужчина приезжал в Нью-Йорк издалека.

Однако связь между молодыми людьми не потерялась, и дружба переросла в любовь. Уго подарил девушке незабываемый уик-энд, пригласив ее в аэропорт, но не сказав, куда они полетят. Местом назначения стала Доминиканская Республика, где Габриэлла раньше никогда не была, и там, на пороге виллы мужчина сделал ей предложение.

[ + – ] Габриэлла и Уго за три месяца до свадьбы

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в вопрос планирования свадьбы, и торжество, которое пара хотела устроить на юге Франции, несколько раз переносили. Сначала церемония планировалась на лето 2020-го, затем – на июнь 2021-го, но счастливый день настал только в августе.

Свадьба прошла на острове Капри.

"Несмотря на то, что это была не та свадьба, которую мы представляли сначала, это было действительно особенным, когда там были только наши самые близкие друзья и семья. Мы были еще более благодарны за то, что все смогли собраться вместе после стольких лет разлуки", – призналась девушка.

Организацией торжества занималась Диана Соренсен из агентства Sugokuii Events, а невеста всячески ей помогала. Диана предложила Габриэлле немало интересных решений, которые сделали торжество особенным.

[ + – ] Счастливые моменты

"Самым захватывающим для меня событием было то, что Диана предложила использовать тележки Карелли, которые обычно используются только для перевозки багажа по узким холмистым улочкам Капри, и переоборудовать их так, чтобы они могли перевозить наших гостей до нашей место проведения церемонии в Анакапри. Это было невероятно особенным, поскольку обычно это запрещено, и это означало, что мы смогли познакомить наших гостей с той частью острова, куда обычно очень трудно добраться", – призналась девушка.

Если в плане организации тордества Габриэлла полностью положилась на Соренсен, то в вопросе подвенечного платья давно определилась:

"Сколько себя помню, я всегда представляла себя в Givenchy в день свадьбы. Я знаю, что это то, чего хотел бы мой двоюродный дедушка Хьюберт де Живанши, и я чувствовала себя очень сентиментально, оказывая ему такую ​​честь. Мне понравился процесс работы над моим платьем с Марджори Андрес, директором высокой моды, и остальной частью команды Givenchy couture, так как там были кутюрье, которые работали с моим дядей все эти годы".

По словам девушки, она хотела, чтобы платье отражало ее стили, соответствовало настроению и подходило для острова.

В результате получился романтический наряд с кружевными цветами, вырезом в форме сердца и рукавами с открытыми плечами. Образ дополнял естественный макияж и сережки в форме капель с синим сапфиром.

[ + – ] Свадьба прошла на острове Капри

Церемония бракосочетания состоялась на улице Бельведер-делла-Мильяра. К алтарю невесту сопровождал отец и младшие брат и сестра. 5-летняя Инес была цветочницей, а 8-летний Луи – хранителем колец Taffin, сделанных для церемонии дядей невесты Джеймсом Таффеом де Живанши.

После того, как обменялись клятвами, молодожены оправились на винтажном Fiat Spiaggina в Анакапри, где в Bar Grotta Azzura выпили вдвоем, прежде, чем вернуться к гостям свадьбы.

"Этот интимный момент вместе был одним из моих любимых моментов на выходных, так как мы смогли впитать всю любовь и волнение, которые только что испытали", – поделилась Габриэлла.