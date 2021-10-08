Внучка создателя империи Givenchy вышла замуж за нефтеторговца: кадры свадьбы
Из-за пандемии коронавируса свадьба переносилась несколько раз.
Габриэлла Таффин де Живанши, двоюродная внучка создателя модной империи Givenchy Юбера Живанши, вышла замуж за торговца нефтью Уго де Малльманна, с которым познакомилась в первый день переезда в Нью-Йорк на вечеринке общего друга, пишет Vogue.
В тот день перед ней стоял выбор – распаковывать вещи или пойти на мероприятие, и она выбрала второй вариант, который оказался для нее судьбоносным.
После знакомства Уго и Габриэла проговорили всю ночь, однако, расставаясь, не были уверены, что встретятся снова, поскольку мужчина приезжал в Нью-Йорк издалека.
Однако связь между молодыми людьми не потерялась, и дружба переросла в любовь. Уго подарил девушке незабываемый уик-энд, пригласив ее в аэропорт, но не сказав, куда они полетят. Местом назначения стала Доминиканская Республика, где Габриэлла раньше никогда не была, и там, на пороге виллы мужчина сделал ей предложение.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в вопрос планирования свадьбы, и торжество, которое пара хотела устроить на юге Франции, несколько раз переносили. Сначала церемония планировалась на лето 2020-го, затем – на июнь 2021-го, но счастливый день настал только в августе.
Свадьба прошла на острове Капри.
"Несмотря на то, что это была не та свадьба, которую мы представляли сначала, это было действительно особенным, когда там были только наши самые близкие друзья и семья. Мы были еще более благодарны за то, что все смогли собраться вместе после стольких лет разлуки", – призналась девушка.
Организацией торжества занималась Диана Соренсен из агентства Sugokuii Events, а невеста всячески ей помогала. Диана предложила Габриэлле немало интересных решений, которые сделали торжество особенным.
"Самым захватывающим для меня событием было то, что Диана предложила использовать тележки Карелли, которые обычно используются только для перевозки багажа по узким холмистым улочкам Капри, и переоборудовать их так, чтобы они могли перевозить наших гостей до нашей место проведения церемонии в Анакапри. Это было невероятно особенным, поскольку обычно это запрещено, и это означало, что мы смогли познакомить наших гостей с той частью острова, куда обычно очень трудно добраться", – призналась девушка.
Если в плане организации тордества Габриэлла полностью положилась на Соренсен, то в вопросе подвенечного платья давно определилась:
"Сколько себя помню, я всегда представляла себя в Givenchy в день свадьбы. Я знаю, что это то, чего хотел бы мой двоюродный дедушка Хьюберт де Живанши, и я чувствовала себя очень сентиментально, оказывая ему такую честь. Мне понравился процесс работы над моим платьем с Марджори Андрес, директором высокой моды, и остальной частью команды Givenchy couture, так как там были кутюрье, которые работали с моим дядей все эти годы".
По словам девушки, она хотела, чтобы платье отражало ее стили, соответствовало настроению и подходило для острова.
В результате получился романтический наряд с кружевными цветами, вырезом в форме сердца и рукавами с открытыми плечами. Образ дополнял естественный макияж и сережки в форме капель с синим сапфиром.
Церемония бракосочетания состоялась на улице Бельведер-делла-Мильяра. К алтарю невесту сопровождал отец и младшие брат и сестра. 5-летняя Инес была цветочницей, а 8-летний Луи – хранителем колец Taffin, сделанных для церемонии дядей невесты Джеймсом Таффеом де Живанши.
После того, как обменялись клятвами, молодожены оправились на винтажном Fiat Spiaggina в Анакапри, где в Bar Grotta Azzura выпили вдвоем, прежде, чем вернуться к гостям свадьбы.
"Этот интимный момент вместе был одним из моих любимых моментов на выходных, так как мы смогли впитать всю любовь и волнение, которые только что испытали", – поделилась Габриэлла.