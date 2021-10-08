Внучка творця імперії Givenchy вийшла заміж за нафтоторговця: кадри весілля
Через пандемію коронавірусу весілля переносилося кілька разів.
Габріелла Таффін де Живанші, двоюрідна онука творця модної імперії Givenchy Юбера Живанші, вийшла заміж за торговця нафтою Уго де Малльманна, з яким познайомилася в перший день переїзду в Нью-Йорк на вечірці спільного друга, пише Vogue.
У той день перед нею стояв вибір — розпаковувати речі або піти на захід, і вона вибрала другий варіант, який виявився для неї доленосним.
Після знайомства Уго і Габріелла проговорили всю ніч, проте, розлучаючись, не були впевнені, що зустрінуться знову, оскільки чоловік приїжджав у Нью-Йорк здалеку.
Однак, зв'язок між молодими людьми не загубився, і дружба переросла в любов. Уго подарував дівчині незабутній вікенд, запросивши її в аеропорт, але не сказавши, куди вони полетять. Місцем призначення стала Домініканська Республіка, де Габріелла раніше ніколи не була, і там, на порозі вілли, чоловік зробив їй пропозицію.
Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в питання планування весілля, і торжество, яке пара хотіла влаштувати на півдні Франції, кілька разів переносили. Спочатку церемонія планувалася на літо 2020-го, потім — на червень 2021-го, але щасливий день настав тільки в серпні.
Весілля пройшло на острові Капрі.
"Незважаючи на те, що це було не те весілля, яке ми уявляли спочатку, це було дійсно особливо, коли там були тільки наші найближчі друзі і сім'я. Ми були ще більш вдячні за те, що всі змогли зібратися разом після стількох років розлуки", — зізналася дівчина.
Організацією свята займалася Діана Соренсен з агентства Sugokuii Events, а наречена всіляко їй допомагала. Діана запропонувала Габріеллі чимало цікавих рішень, які зробили торжество особливим.
"Найбільш приголомшливою для мене подією було те, що Діана запропонувала використовувати візки Кареллі, які зазвичай використовуються тільки для перевезення багажу по вузьких горбистих вуличках Капрі, і переобладнати їх так, щоб вони могли перевозити наших гостей до нашого місця проведення церемонії в Анакапрі. Це було неймовірно особливим, оскільки зазвичай це заборонено, і це означало, що ми змогли познайомити наших гостей з тією частиною острова, куди зазвичай дуже важко дістатися", — зізналася дівчина.
Якщо в плані організації торжества Габріелла повністю поклалася на Соренсен, то в питанні вінчального плаття давно визначилася:
"Скільки себе пам'ятаю, я завжди уявляла себе в Givenchy в день весілля. Я знаю, що це те, чого хотів би мій двоюрідний дідусь Х'юберт де Живанші, і я відчувала себе дуже сентиментально, надаючи йому таку честь. Мені сподобався процес роботи над моїм платтям з Марджорі Андрес, директором високої моди, й іншою частиною команди Givenchy couture, оскільки там були кутюр'є, які працювали з моїм дядьком усі ці роки".
За словами дівчини, вона хотіла, щоб плаття відображало її стиль, відповідало настрою і підходило для острова.
У результаті вийшов романтичний наряд з мереживними квітами, вирізом у формі серця і рукавами з відкритими плечима. Образ доповнював природний макіяж і сережки у формі крапель із синім сапфіром.
Церемонія одруження відбулася на вулиці Бельведер-делла-Мільяра. До вівтаря наречену супроводжував батько і молодші брат та сестра. 5-річна Інес була квіткаркою, а 8-річний Луї — хранителем кілець Taffin, зроблених для церемонії дядьком нареченої Джеймсом Таффеом де Живанші.
Після того, як обмінялися клятвами, молодята відправилися на вінтажному Fiat Spiaggina в Анакапрі, де в Bar Grotta Azzura випили удвох, перш ніж повернутися до гостей весілля.
"Цей інтимний момент разом був одним з моїх улюблених моментів на вихідних, адже ми змогли увібрати всю любов і хвилювання, які тільки що випробували", — поділилася Габріелла.