Внучка творця імперії Givenchy вийшла заміж за нафтоторговця: кадри весілля

Через пандемію коронавірусу весілля переносилося кілька разів.

Габріелла Таффін де Живанші, двоюрідна онука творця модної імперії Givenchy Юбера Живанші, вийшла заміж за торговця нафтою Уго де Малльманна, з яким познайомилася в перший день переїзду в Нью-Йорк на вечірці спільного друга, пише Vogue.

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У той день перед нею стояв вибір — розпаковувати речі або піти на захід, і вона вибрала другий варіант, який виявився для неї доленосним.

Після знайомства Уго і Габріелла проговорили всю ніч, проте, розлучаючись, не були впевнені, що зустрінуться знову, оскільки чоловік приїжджав у Нью-Йорк здалеку.

Однак, зв'язок між молодими людьми не загубився, і дружба переросла в любов. Уго подарував дівчині незабутній вікенд, запросивши її в аеропорт, але не сказавши, куди вони полетять. Місцем призначення стала Домініканська Республіка, де Габріелла раніше ніколи не була, і там, на порозі вілли, чоловік зробив їй пропозицію.

[ + – ] Габріелла та Уго за три місяці до весілля

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в питання планування весілля, і торжество, яке пара хотіла влаштувати на півдні Франції, кілька разів переносили. Спочатку церемонія планувалася на літо 2020-го, потім — на червень 2021-го, але щасливий день настав тільки в серпні.

Весілля пройшло на острові Капрі.

"Незважаючи на те, що це було не те весілля, яке ми уявляли спочатку, це було дійсно особливо, коли там були тільки наші найближчі друзі і сім'я. Ми були ще більш вдячні за те, що всі змогли зібратися разом після стількох років розлуки", — зізналася дівчина.

Організацією свята займалася Діана Соренсен з агентства Sugokuii Events, а наречена всіляко їй допомагала. Діана запропонувала Габріеллі чимало цікавих рішень, які зробили торжество особливим.

[ + – ] Щасливі моменти

"Найбільш приголомшливою для мене подією було те, що Діана запропонувала використовувати візки Кареллі, які зазвичай використовуються тільки для перевезення багажу по вузьких горбистих вуличках Капрі, і переобладнати їх так, щоб вони могли перевозити наших гостей до нашого місця проведення церемонії в Анакапрі. Це було неймовірно особливим, оскільки зазвичай це заборонено, і це означало, що ми змогли познайомити наших гостей з тією частиною острова, куди зазвичай дуже важко дістатися", — зізналася дівчина.

Якщо в плані організації торжества Габріелла повністю поклалася на Соренсен, то в питанні вінчального плаття давно визначилася:

"Скільки себе пам'ятаю, я завжди уявляла себе в Givenchy в день весілля. Я знаю, що це те, чого хотів би мій двоюрідний дідусь Х'юберт де Живанші, і я відчувала себе дуже сентиментально, надаючи йому таку честь. Мені сподобався процес роботи над моїм платтям з Марджорі Андрес, директором високої моди, й іншою частиною команди Givenchy couture, оскільки там були кутюр'є, які працювали з моїм дядьком усі ці роки".

За словами дівчини, вона хотіла, щоб плаття відображало її стиль, відповідало настрою і підходило для острова.

У результаті вийшов романтичний наряд з мереживними квітами, вирізом у формі серця і рукавами з відкритими плечима. Образ доповнював природний макіяж і сережки у формі крапель із синім сапфіром.

[ + – ] Весілля пройшло на острові Капрі

Церемонія одруження відбулася на вулиці Бельведер-делла-Мільяра. До вівтаря наречену супроводжував батько і молодші брат та сестра. 5-річна Інес була квіткаркою, а 8-річний Луї — хранителем кілець Taffin, зроблених для церемонії дядьком нареченої Джеймсом Таффеом де Живанші.

Після того, як обмінялися клятвами, молодята відправилися на вінтажному Fiat Spiaggina в Анакапрі, де в Bar Grotta Azzura випили удвох, перш ніж повернутися до гостей весілля.

"Цей інтимний момент разом був одним з моїх улюблених моментів на вихідних, адже ми змогли увібрати всю любов і хвилювання, які тільки що випробували", — поділилася Габріелла.