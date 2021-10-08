Дочь Джуда Лоу и Тина Кунаки посетили открытие арт-инсталляции Bvlgari в Милане

Недели моды закончились, но модные вечеринки продолжаются, на днях все селебрити устремились в Италию

После недель моды, которые прошли по всем "модным столицам" начался период модных вечеринок. И гости, которые еще недавно посещали дефиле в Париже, вернулись в Милан, где ювелирный бренд Bvlgari торжественно открыл мультимедийную иммерсивную инсталляцию Рефика Анадолы Serpenti Metamorphosis. Об этом пишет Elle.

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Посетили светское мероприятие, которое прошло прямо на центральной площади Милана у кафедрального собора Дуомо, инфлюэнсер Кьяра Ферраньи, Айрис, дочь актера Джуда Лоу, которая не так давно начала свою карьеру, как модель, Тина Кунаки и многие другие.

Честь торжественно перерезать ленточку досталась автору инсталляции, художнику Рефику Анадолу, генеральному директору Bvlgari Жан-Кристофу Бабену и приглашенной знаменитости. А ею оказалась Кьяра Ферраньи, амбассадор бренда.

[ + – ] Художник Рефик Анадол, генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен и Кьяра Ферраньи Фото: Getty Images

Чтобы создать свою трехмерную мультимедийную арт-инсталляцию, художник использовал более 200 миллионов изображений природы и 160 миллионов изображений цветов. Управляется инсталляция искусственным интеллектом. Ее планируется показать и в других городах, а в конце она будет преобразована в цифровое произведение искусства NFT и продана на аукционе.

[ + – ] Айрис Лоу на открытии арт-инсталляции Bvlgari Фото: Getty Images [ + – ] Тина Кунаки на открытии арт-инсталляции Bvlgari Фото: Getty Images

Чтобы сделать мультисенсорное восприятие еще более захватывающим, Анадол вместе с парфюмером Софи Лаббе вдохновил на создание первого аромата, который составил искусственный интеллектом. Новые духи уже получили название Rainforest.

Интересно, но Айрис Лоу, которая выбрала для красной дорожки откровенное черное платье бренда Roberto Cavalli, уже раскритиковали за безвкусный наряд. Критики решили, что платье, украшенное золотыми кольцами на лифе, слишком откровенно и больше подходит для вечеринки в клубе, чем для открытия арт-объекта.