Дочка Джуда Лоу і Тіна Кунакі відвідали відкриття арт-інсталяції Bvlgari в Мілані

Тижні моди закінчилися, але модні вечірки тривають, днями всі селебріті кинулися до Італії.

Після тижнів моди, які пройшли у всіх "модних столицях" почався період модних вечірок. І гості, які ще нещодавно відвідували дефіле в Парижі, повернулися в Мілан, де ювелірний бренд Bvlgari урочисто відкрив мультимедійну імерсивну інсталяцію Рефіком Анадоли Serpenti Metamorphosis. Про це пише Elle.

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Відвідали світський захід, який пройшов прямо на центральній площі Мілана біля кафедрального собору Дуомо, інфлюенсерка Кьяра Феррані, Айріс, дочка актора Джуда Лоу, яка не так давно почала свою кар'єру, як модель, Тіна Кунакі та багато інших.

Честь урочисто перерізати стрічку дісталася автору інсталяції, художнику Рефіку Анадолу, генеральному директору Bvlgari Жан-Крістоф Бабену та запрошеній знаменитості. А нею виявилася Кьяра Феррані, амбасадорка бренду.

[ + – ] Художник Рефік Анадола, генеральний директор Bvlgari Жан-Крістоф Бабен і Кьяра Феррані Фото: Getty Images

Щоб створити свою тривимірну мультимедійну арт-інсталяцію, художник використовував понад 200 мільйонів зображень природи і 160 мільйонів зображень квітів. Управляється інсталяція штучним інтелектом. Її планується показати і в інших містах, а в кінці вона буде перетворена на цифровий твір мистецтва NFT і продана на аукціоні.

[ + – ] Айріс Лоу на відкритті арт-інсталяції Bvlgari Фото: Getty Images [ + – ] Тіна Кунакі на відкритті арт-інсталяції Bvlgari Фото: Getty Images

Щоб зробити мультисенсорне сприйняття ще більш захопливим, Анадола разом із парфумером Софі Лаббе надихнув на створення першого аромату, який склав штучний інтелект. Нові парфуми вже отримали назву Rainforest.

Цікаво, але Айріс Лоу, яка вибрала для червоної доріжки відверту чорну сукню бренду Roberto Cavalli, вже розкритикували за наряд без смаку. Критики вирішили, що сукня, прикрашена золотими кільцями на ліфі, занадто відверта і більше підходить для вечірки в клубі, ніж для відкриття арт-об'єкту.