Тренды осени 2021. Плащи, пальто и дубленки как у гостей Недели моды в Париже

Недели моды завершились, но благодаря самой стильной публике, которая их посещала, можно прогнозировать, какая верхняя одежда остается в тренде

Столица Франции с начала пандемии коронавируса не собирала такого количества модников, селебрити и журналистов. А на улицах уже давно не наблюдалось такое количества трендсеттеров, которые успешно миксуют тенденции и объединяют вещи прошлых сезонов с самыми горячими новинками.

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Неделя моды в Париже стала настоящим праздником для фотографа Vogue и основательницы Style Du Monde Асиель. В ее объектив попали самые яркие стритстайл-образы с парижских улиц. И можно сделать вывод, что публика с показов делится на два лагеря – одни гонятся за новинками, стараясь облачиться в вещи с подиума и поразить фотографов экстравагантными образами. А другие, в свою очередь, остаются верны классике и выбирают пальто, тренчи и дубленки, которые никогда не выходят из моды и снова оказались на пике модных тенденций осени 2021.

Фокус собрал ключевые образы, которые не рискуют потерять актуальность и простые для повторения на улицах украинских городов. Так можно добавить немного французской элегантности с Недели моды в нашу повседневность.

Черное классическое пальто

[ + – ] Тренд сезона 2021: классическое черное пальто Фото: Getty Images

Беспроигрышный выбор. Если возникает необходимость купить пальто – то оно должно выглядеть именно так. И при должном уходе оно прослужит много лет. Классическое черное пальто придаст элегантности любому образу: его можно накинуть поверх вечернего платья, как гостья Недели моды, или надеть поверх простой белой рубашки и свободных джинсов, которые сейчас в тренде. Дополнить образ можно, как туфлями на шпильке, так и грубыми ботинками – черное пальто идет ко всему.

Белое пальто

[ + – ] Тренд сезона 2021: белое пальто прямого покроя Фото: Getty Images

Если в гардеробе уже имеется черное пальто, то стоит приобрести еще одно – контрастно белого цвета. В нем любая будет выделяться из толпы. С белым пальто классического покроя можно создать белоснежный тотал-лук, или напротив, дополнить образ яркими деталями. Хорошо будут смотреться длинные перчатки и черные сапоги на шпильке.

Короткая дубленка

[ + – ] Тренд сезона 2021: короткая дубленка Фото: Getty Images

Дубленка простого прямого покроя отлично "играет" с тонкими шелковыми блузками, или базовыми белыми рубашками. Дубленка отлично выглядит с вещами, которые явно с ней контрастируют и оттеняют ее грубую фактуру. Гостьи Недели моды знают, что выбирать.

Английский тренч

[ + – ] Тренд сезона 2021: классический английский тренч Фото: Getty Images

Для дождливой погоды лучше обзавестись классическим тренчем, как это принято в Британии. А там точно знают, что носить, когда на небе собираются тучи. Тренч отлично смотрится с маленьким черным платьем и сапогами на шпильке. А дополнить образ можно шелковым платком.

Бонус: пиджак оверсайз

[ + – ] Тренд сезона 2021: пиджак-оверсайз Фото: Getty Images

И одним из главных трендов осени 2021 и этой Недели моды стал пиджак оверсайз. Самые стильные женщины Парижа надевали его с брюками, джинсами и даже воздушными вечерними платьями. Словом, если пальто, тренч и дубленка в гардеробе уже есть, то стоит обратить свое внимание еще и на этот предмет гардероба. Оказалось, он универсален и делает свою обладательницу очаровательно хрупкой.