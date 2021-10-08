Тренди осені 2021. Плащі, пальта і дублянки, як у гостей Тижня моди в Парижі

Тижні моди завершилися, але завдяки найстильнішій публіці, яка їх відвідувала, можна прогнозувати, який верхній одяг залишається в тренді

Столиця Франції з початку пандемії коронавірусу не збирала такої кількості модників, селебріті та журналістів. А на вулицях уже давно не спостерігалося такої кількості трендсетерів, які успішно міксують тенденції та об'єднують речі минулих сезонів з найбільш гарячими новинками.

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Тиждень моди в Парижі став справжнім святом для фотографа Vogue і засновниці Style Du Monde Асіель. У її об'єктив потрапили найяскравіші стрітстайл-образи з паризьких вулиць. І можна зробити висновок, що публіка з показів ділиться на два табори — одні женуться за новинками, намагаючись одягатися в речі з подіуму і вразити фотографів екстравагантними образами. А інші, у свою чергу, залишаються вірні класиці і вибирають пальтоа, тренчі і дублянки, які ніколи не виходять з моди і знову опинилися на піку модних тенденцій осені 2021.

Фокус зібрав ключові образи, які не ризикують втратити актуальність і прості для повторення на вулицях українських міст. Так, можна додати трохи французької елегантності з Тижня моди в нашу повсякденність.

Чорне класичне пальто

[ + – ] Тренд сезону 2021: класичне чорне пальто Фото: Getty Images

Безпрограшний вибір. Якщо виникає необхідність придбати пальто — то воно повинне виглядати саме так. І при належному догляді воно прослужить багато років. Класичне чорне пальто додасть елегантності будь-якому образу: його можна накинути поверх вечірньої сукні як гість Тижня моди, або надіти поверх простої білої сорочки і вільних джинсів, які наразі в тренді. Доповнити образ можна як туфлями на шпильці, так і грубими черевиками — чорне пальто пасує до всього.

Біле пальто

[ + – ] Тренд сезону 2021: біле пальто прямого крою Фото: Getty Images

Якщо в гардеробі вже є чорне пальто, то варто придбати ще одне — контрастно білого кольору. У ньому будь-хто виділятиметься з натовпу. З білим пальтом класичного крою можна створити білосніжний тотал-лук, або навпаки, доповнити образ яскравими деталями. Добре виглядатимуть довгі рукавички і чорні чоботи на шпильці.

Коротка дублянка

[ + – ] Тренд сезону 2021: коротка дублянка Фото: Getty Images

Дублянка простого прямого крою відмінно "грає" з тонкими шовковими блузами, або базовими білими сорочками. Дублянка відмінно виглядає з речами, які явно з нею контрастують і відтіняють її грубу фактуру. Гості Тижня моди знають, що вибирати.

Англійський тренч

[ + – ] Тренд сезону 2021: класичний англійський тренч Фото: Getty Images

Для дощової погоди краще обзавестися класичним тренчем, як це прийнято в Британії. А там точно знають, що носити, коли на небі збираються хмари. Тренч відмінно виглядає з маленьким чорним платтям і чобітьми на шпильці. А доповнити образ можна шовковою хустиною.

Бонус: піджак оверсайз

[ + – ] Тренд сезону 2021: піджак оверсайз Фото: Getty Images

І одним з головних трендів осені 2021 і цього Тижня моди став піджак оверсайз. Найстильніші жінки Парижа надягали його зі штанами, джинсами і навіть повітряними вечірніми сукнями. Словом, якщо пальто, тренч і дублянка в гардеробі вже є, то варто звернути свою увагу ще й на цей предмет гардеробу. Виявилося, він універсальний і робить свою володарку чарівно крихкою.