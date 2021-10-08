Бейонсе в платье с глубоким декольте посетила Лондонский кинофестиваль

Поп-дива сопровождала своего мужа Jay-Z на премьере спродюсированного им фильма

Днем ранее в столице Великобритании стартовал ежегодный Лондонский кинофестиваль. Одними из первых звездных гостей фестиваля стали Бейонсе и Jay-Z. Ради премьеры вестерна "Тем больнее падать" Бейонсе выбрала черное бархатное платье. Фотографии в ретро-образе певица показала в своем Instagram.

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40-летняя певица и ее 51-летний супруг прилетели из США, чтобы присутствовать на премьере. Ведь Jay-Z выступил продюсером фильма, а Бейонсе выступила в роли команды поддержки.

[ + – ] Jay-Z и Бейонсе Фото: Instagram beyonce Фото: Instagram beyonce

На красной дорожке Бейонсе старалась держаться в стороне, чтобы не отвлекать внимания репортеров от актеров и съемочной группы картины.

Но в соцсетях певица продемонстрировала себя во всей красе. Ради красной дорожки она выбрала черное бархатное платье в духе "Старого Голливуда" с глубоким декольте от бренда Valdrin Sahiti.

Фото: Instagram beyonce Фото: Instagram beyonce

Свой образ Бейонсе дополнила маленьким сверкающим клатчем, многочисленными бриллиантовыми кольцами и солнцезащитными очками самого модного в этом сезоне фасона.

Фото: Instagram beyonce Фото: Instagram beyonce

Новый проект Jay-Z "Тем больнее падать" рассказывает историю бандита Нэта Лава, который узнает, что убийцу его отца выпустили из тюрьмы и отправляется в опасное путешествие по Дикому Западу, чтобы отомстить.

Примечательно, но все главные роли в вестерне исполнили темнокожие актеры. Среди них Идрис Эльба и Реджина Кинг, а главную роль исполнил Джонатан Мэйджорс.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Лондонского кинофестиваля, а с 3 ноября его можно начнет транслировать Netflix.