Бейонсе в сукні з глибоким декольте відвідала Лондонський кінофестиваль

Поп-діва супроводжувала свого чоловіка Jay-Z на прем'єрі спродюсованого ним фільму.

Днем раніше в столиці Великобританії стартував щорічний Лондонський кінофестиваль. Одними з перших зіркових гостей фестивалю стали Бейонсе і Jay-Z. Заради прем'єри вестерна "Тим болючіше падати" Бейонсе вибрала чорну оксамитову сукню. Фото в ретро-образі співачка показала в своєму Instagram.

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40-річна співачка та її 51-річний чоловік прилетіли зі США, щоб бути присутнім на прем'єрі. Адже Jay-Z виступив продюсером фільму, а Бейонсе виступила в ролі команди підтримки.

[ + – ] Jay-Z і Бейонсе Фото: Instagram beyonce Фото: Instagram beyonce

На червоній доріжці Бейонсе намагалася триматися в стороні, щоб не відволікати уваги репортерів від акторів і знімальної групи картини.

Але в соцмережах співачка продемонструвала себе у всій красі. Заради червоної доріжки вона вибрала чорну оксамитову сукню в дусі "Старого Голлівуду" з глибоким декольте від бренду Valdrin Sahiti.

Фото: Instagram beyonce Фото: Instagram beyonce

Свій образ Бейонсе доповнила маленьким блискучим клатчем, численними діамантовими каблучками і сонцезахисними окулярами наймоднішого в цьому сезоні фасону.

Фото: Instagram beyonce Фото: Instagram beyonce

Новий проєкт Jay-Z "Тим болючіше падати" розповідає історію бандита Нета Лава, який дізнається, що вбивцю його батька випустили з в'язниці та відправляється в небезпечну подорож по Дикому Заходу, щоб помститися.

Варто зазначити, що всі головні ролі у вестерні зіграли темношкірі актори. Серед них Ідріс Ельба і Реджина Кінг, а головну роль виконав Джонатан Мейджорс.

Світова прем'єра фільму відбулася в межах Лондонського кінофестивалю, а з 3 листопада його почне транслювати Netflix.