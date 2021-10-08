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Тренды осени 2021. Самые модные варианты нюдового маникюра

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Фото: Getty Images

Нюдовый маникюр считается универсальным, но в этом сезоне стилисты рекомендуют его слегка разнообразить

Мода на натуральность и естественность женского образа проникла и в тренды маникюра. Нюдовые оттенки всегда актуальны из-за своей практичности и универсальности. Они отлично подходят к любой длине ногтей и вписываются в вечерние и повседневные образы.

Нюдовая палитра оттенков, вопреки расхожему мнению, весьма разнообразна. И тренды осени 2021 не ограничивается нежными пудровыми, розовыми, или бежевыми оттенками. Теперь в эту гамму вписываются молочно-кофейные оттенки, а новинкой осени 2021 года стали нюдовые цвета с перламутром и блеском.

К тому же до сих пор актуален матовый нюдовый маникюр, который стилисты рекомендуют дополнить яркими акцентами: фольгой, золотыми мазками, или контрастными черными полосками.

Фокус выбрал три главных тренда осени 2021 в нюдовом маникюре.

Нюдовый маникюр с блестящими акцентами

Нюдовый маникюр обычно предполагает лаконичность и даже скромность, но мастера маникюра рекомендуют добавить немного блеска. Один из главных трендов сезона осень 2021 – это "голый" маникюр, матовый, или блестящий, но вспыхивающий сияющими акцентами. В этом деле все средства хороши: стразы, блестки, или фольга. Стилисты рекомендуют делать маникюр в стиле "френч", или дать волю фантазии и украсить золотом ноготь у кутикулы. Снова в моде ногти, покрытые лаком практически одного оттенка, но пару ногтей рекомендуют сделать блестящими.

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Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с френчем-металлик
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Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестками
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Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень
нюдовый маникюр, тренды маникюра, модные тренды, тренды сезона 2021, модный маникюр на осень

Блестками можно выделить рисунок, сделать френч или лунный маникюр. Красиво смотрится смотрится комбинированный нюдовый маникюр с блестками и глиттером.

Цветной френч

Когда-то френч значил просто белый кончик розового ногтя. И этот стиль маникюра предпочитали офисные работники и бизнес-леди.

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Тренд сезона 2021: цветной френч
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Тренд сезона 2021: цветной френч
цветной френч, тренды маникюра, тренды сезона 2021, модные тренды, модный маникюр, нюдовый маникюр
Тренд сезона 2021: цветной френч
цветной френч, тренды маникюра, тренды сезона 2021, модные тренды, модный маникюр, нюдовый маникюр
Тренд сезона 2021: цветной френч
цветной френч, тренды маникюра, тренды сезона 2021, модные тренды, модный маникюр, нюдовый маникюр
Тренд сезона 2021: цветной френч
цветной френч, тренды маникюра, тренды сезона 2021, модные тренды, модный маникюр, нюдовый маникюр
цветной френч, тренды маникюра, тренды сезона 2021, модные тренды, модный маникюр, нюдовый маникюр
цветной френч, тренды маникюра, тренды сезона 2021, модные тренды, модный маникюр, нюдовый маникюр
цветной френч, тренды маникюра, тренды сезона 2021, модные тренды, модный маникюр, нюдовый маникюр
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С той поры френч претерпел немало изменений, и теперь французский маникюр обрел новую жизнь и новый облик. Теперь в тренде цветные и ассиметричные варианты, а также френч с дополнительными узорами и стразами.

Теперь френч допускает окрашивание ногтя по контуру, и дублирование цвета у лунки ногтя.

Черно-белые узоры

Нюдовый маникюр в этом тренде служит своеобразным холстом, на котором стилисты рекомендуют изобразить контрастные белые, или черные акценты.

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Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами
модный маникюр 2021, модные тренды, тренды маникюра, нюдовый маникюр с черно-белыми акцентами

Это может быть строгая геометрия, или произвольные линии, напоминающие тайнопись. В трендах френч с черными кончиками ногтей, или эффект паутинки, когда поверхность ногтя покрывается тончайшими линиями.

Бонус: рисунки на ногтях

Когда-то на ногтях было модно создавать целые картины, которые дополнялись стразами и лепкой из геля. Современная мода диктует некоторую умеренность, а последние тренды с подиумов рекомендуют иногда возвращаться в детство. Так что в трендах теперь рисунки на нюдовых ногтях.

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Тренды маникюра 2021: рисунки на ногтях
Тренды маникюра 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модные тренды, тренды маникюра 2021
Тренды маникюра 2021: рисунки на ногтях
Тренды маникюра 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модные тренды, тренды маникюра 2021
Тренды маникюра 2021: рисунки на ногтях
Тренды маникюра 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модные тренды, тренды маникюра 2021
Тренды маникюра 2021: рисунки на ногтях
Тренды маникюра 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модные тренды, тренды маникюра 2021
Тренды маникюра 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модные тренды, тренды маникюра 2021
Тренды маникюра 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модные тренды, тренды маникюра 2021
Тренды маникюра 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модные тренды, тренды маникюра 2021

Обычно матовых, чтобы ничего не отвлекало внимание от рисунка. Сюжет ограничивается только фантазией. В блогах стилистов и инфлюэнсеров можно увидеть, как мультяшных героев, так и крохотные копии известных произведений искусства. Популярны и цветочные мотивы.

Но каким бы разнообразием не отличались тренды осени 2021, ясно одно, нюдовый маникюр завоевывает позиции и еще долго не выйдет из моды. Если все тренды по душе, то их вполне можно смешивать: ведь черные контрастные детали отлично смотрятся с золотыми акцентами на нюдовом фоне.