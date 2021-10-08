Тренды осени 2021. Самые модные варианты нюдового маникюра

Нюдовый маникюр считается универсальным, но в этом сезоне стилисты рекомендуют его слегка разнообразить

Мода на натуральность и естественность женского образа проникла и в тренды маникюра. Нюдовые оттенки всегда актуальны из-за своей практичности и универсальности. Они отлично подходят к любой длине ногтей и вписываются в вечерние и повседневные образы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Нюдовая палитра оттенков, вопреки расхожему мнению, весьма разнообразна. И тренды осени 2021 не ограничивается нежными пудровыми, розовыми, или бежевыми оттенками. Теперь в эту гамму вписываются молочно-кофейные оттенки, а новинкой осени 2021 года стали нюдовые цвета с перламутром и блеском.

К тому же до сих пор актуален матовый нюдовый маникюр, который стилисты рекомендуют дополнить яркими акцентами: фольгой, золотыми мазками, или контрастными черными полосками.

Фокус выбрал три главных тренда осени 2021 в нюдовом маникюре.

Нюдовый маникюр с блестящими акцентами

Нюдовый маникюр обычно предполагает лаконичность и даже скромность, но мастера маникюра рекомендуют добавить немного блеска. Один из главных трендов сезона осень 2021 – это "голый" маникюр, матовый, или блестящий, но вспыхивающий сияющими акцентами. В этом деле все средства хороши: стразы, блестки, или фольга. Стилисты рекомендуют делать маникюр в стиле "френч", или дать волю фантазии и украсить золотом ноготь у кутикулы. Снова в моде ногти, покрытые лаком практически одного оттенка, но пару ногтей рекомендуют сделать блестящими.

[ + – ] Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с френчем-металлик [ + – ] Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестками [ + – ] Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами [ + – ] Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами [ + – ] Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами [ + – ] Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами [ + – ] Тренд сезона осень 2021: Нюдовый маникюр с блестящими акцентами

Блестками можно выделить рисунок, сделать френч или лунный маникюр. Красиво смотрится смотрится комбинированный нюдовый маникюр с блестками и глиттером.

Цветной френч

Когда-то френч значил просто белый кончик розового ногтя. И этот стиль маникюра предпочитали офисные работники и бизнес-леди.

[ + – ] Тренд сезона 2021: цветной френч [ + – ] Тренд сезона 2021: цветной френч [ + – ] Тренд сезона 2021: цветной френч [ + – ] Тренд сезона 2021: цветной френч [ + – ] Тренд сезона 2021: цветной френч

С той поры френч претерпел немало изменений, и теперь французский маникюр обрел новую жизнь и новый облик. Теперь в тренде цветные и ассиметричные варианты, а также френч с дополнительными узорами и стразами.

Теперь френч допускает окрашивание ногтя по контуру, и дублирование цвета у лунки ногтя.

Черно-белые узоры

Нюдовый маникюр в этом тренде служит своеобразным холстом, на котором стилисты рекомендуют изобразить контрастные белые, или черные акценты.

[ + – ] Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры [ + – ] Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры [ + – ] Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры [ + – ] Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры [ + – ] Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры [ + – ] Тренды нюдового маникюра 2021: черно-белые узоры

Это может быть строгая геометрия, или произвольные линии, напоминающие тайнопись. В трендах френч с черными кончиками ногтей, или эффект паутинки, когда поверхность ногтя покрывается тончайшими линиями.

Бонус: рисунки на ногтях

Когда-то на ногтях было модно создавать целые картины, которые дополнялись стразами и лепкой из геля. Современная мода диктует некоторую умеренность, а последние тренды с подиумов рекомендуют иногда возвращаться в детство. Так что в трендах теперь рисунки на нюдовых ногтях.

[ + – ] Тренды маникюра 2021: рисунки на ногтях [ + – ] Тренды маникюра 2021: рисунки на ногтях [ + – ] Тренды маникюра 2021: рисунки на ногтях [ + – ] Тренды маникюра 2021: рисунки на ногтях

Обычно матовых, чтобы ничего не отвлекало внимание от рисунка. Сюжет ограничивается только фантазией. В блогах стилистов и инфлюэнсеров можно увидеть, как мультяшных героев, так и крохотные копии известных произведений искусства. Популярны и цветочные мотивы.

Но каким бы разнообразием не отличались тренды осени 2021, ясно одно, нюдовый маникюр завоевывает позиции и еще долго не выйдет из моды. Если все тренды по душе, то их вполне можно смешивать: ведь черные контрастные детали отлично смотрятся с золотыми акцентами на нюдовом фоне.