Тренды осени 2021. Самые модные варианты нюдового маникюра
Нюдовый маникюр считается универсальным, но в этом сезоне стилисты рекомендуют его слегка разнообразить
Мода на натуральность и естественность женского образа проникла и в тренды маникюра. Нюдовые оттенки всегда актуальны из-за своей практичности и универсальности. Они отлично подходят к любой длине ногтей и вписываются в вечерние и повседневные образы.
Нюдовая палитра оттенков, вопреки расхожему мнению, весьма разнообразна. И тренды осени 2021 не ограничивается нежными пудровыми, розовыми, или бежевыми оттенками. Теперь в эту гамму вписываются молочно-кофейные оттенки, а новинкой осени 2021 года стали нюдовые цвета с перламутром и блеском.
К тому же до сих пор актуален матовый нюдовый маникюр, который стилисты рекомендуют дополнить яркими акцентами: фольгой, золотыми мазками, или контрастными черными полосками.
Фокус выбрал три главных тренда осени 2021 в нюдовом маникюре.
Нюдовый маникюр с блестящими акцентами
Нюдовый маникюр обычно предполагает лаконичность и даже скромность, но мастера маникюра рекомендуют добавить немного блеска. Один из главных трендов сезона осень 2021 – это "голый" маникюр, матовый, или блестящий, но вспыхивающий сияющими акцентами. В этом деле все средства хороши: стразы, блестки, или фольга. Стилисты рекомендуют делать маникюр в стиле "френч", или дать волю фантазии и украсить золотом ноготь у кутикулы. Снова в моде ногти, покрытые лаком практически одного оттенка, но пару ногтей рекомендуют сделать блестящими.
Блестками можно выделить рисунок, сделать френч или лунный маникюр. Красиво смотрится смотрится комбинированный нюдовый маникюр с блестками и глиттером.
Цветной френч
Когда-то френч значил просто белый кончик розового ногтя. И этот стиль маникюра предпочитали офисные работники и бизнес-леди.
С той поры френч претерпел немало изменений, и теперь французский маникюр обрел новую жизнь и новый облик. Теперь в тренде цветные и ассиметричные варианты, а также френч с дополнительными узорами и стразами.
Теперь френч допускает окрашивание ногтя по контуру, и дублирование цвета у лунки ногтя.
Черно-белые узоры
Нюдовый маникюр в этом тренде служит своеобразным холстом, на котором стилисты рекомендуют изобразить контрастные белые, или черные акценты.
Это может быть строгая геометрия, или произвольные линии, напоминающие тайнопись. В трендах френч с черными кончиками ногтей, или эффект паутинки, когда поверхность ногтя покрывается тончайшими линиями.
Бонус: рисунки на ногтях
Когда-то на ногтях было модно создавать целые картины, которые дополнялись стразами и лепкой из геля. Современная мода диктует некоторую умеренность, а последние тренды с подиумов рекомендуют иногда возвращаться в детство. Так что в трендах теперь рисунки на нюдовых ногтях.
Обычно матовых, чтобы ничего не отвлекало внимание от рисунка. Сюжет ограничивается только фантазией. В блогах стилистов и инфлюэнсеров можно увидеть, как мультяшных героев, так и крохотные копии известных произведений искусства. Популярны и цветочные мотивы.
Но каким бы разнообразием не отличались тренды осени 2021, ясно одно, нюдовый маникюр завоевывает позиции и еще долго не выйдет из моды. Если все тренды по душе, то их вполне можно смешивать: ведь черные контрастные детали отлично смотрятся с золотыми акцентами на нюдовом фоне.