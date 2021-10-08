Тренди осені 2021. Наймодніші варіанти нюдового манікюру

Нюдовий манікюр вважається універсальним, але в цьому сезоні стилісти рекомендують його злегка різноманітити

Мода на натуральність і природність жіночого образу проникла і в тренди манікюру. Нюдові відтінки завжди актуальні через свою практичність і універсальність. Вони відмінно підходять до будь-якої довжини нігтів і вписуються у вечірні та повсякденні образи.

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Нюдова палітра відтінків, всупереч розхожій думці, досить різноманітна. І тренди осені 2021 не обмежується ніжними пудровими, рожевими чи бежевими відтінками. Тепер у цю гаму вписуються молочно-кавові відтінки, а новинкою осені 2021 року стали нюдові кольори з перламутром і блиском.

До того ж, досі актуальний матовий нюдовий манікюр, який стилісти рекомендують доповнити яскравими акцентами: фольгою, золотими мазками або контрастними чорними смужками.

Фокус вибрав три головних тренди осені 2021 у нюдовому манікюрі.

Нюдовий манікюр з блискучими акцентами

Нюдовий манікюр зазвичай передбачає лаконічність і навіть скромність, але майстри манікюру рекомендують додати трохи блиску. Один з головних трендів сезону осінь 2021 — це "голий" манікюр, матовий або блискучий, але спалахує яскравими акцентами. У цій справі всі засоби хороші: стрази, блискітки або фольга. Стилісти рекомендують робити манікюр у стилі "френч", або дати волю фантазії і прикрасити золотом ніготь біля кутикули. Знову в моді нігті, покриті лаком практично одного відтінку, але кілька нігтів рекомендують зробити блискучими.

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Блискітками можна виділити малюнок, зробити френч або місячний манікюр. Красиво виглядає комбінований нюдовий манікюр з блискітками і глітером.

Кольоровий френч

Колись френч означав просто білий кінчик рожевого нігтя. І цей стиль манікюру хотіли офісні працівники та бізнес-леді.

[ + – ] Тренд сезону 2021: кольоровий френч [ + – ] Тренд сезону 2021: кольоровий френч [ + – ] Тренд сезону 2021: кольоровий френч [ + – ] Тренд сезону 2021: кольоровий френч [ + – ] Тренд сезону 2021: кольоровий френч

З тієї пори френч зазнав чимало змін, і тепер французький манікюр отримав нове життя і нове обличчя. Тепер у тренді кольорові й асиметричні варіанти, а також френч з додатковими візерунками і стразами.

Тепер френч допускає фарбування нігтя по контуру і дублювання кольору біля лунки нігтя.

Чорно-білі візерунки

Нюдовий манікюр у цьому тренді служить своєрідним полотном, на якому стилісти рекомендують зобразити контрастні білі або чорні акценти.

[ + – ] Тренди нюдового манікюру 2021: чорно-білі візерунки [ + – ] Тренди нюдового манікюру 2021: чорно-білі візерунки [ + – ] Тренди нюдового манікюру 2021: чорно-білі візерунки [ + – ] Тренди нюдового манікюру 2021: чорно-білі візерунки [ + – ] Тренди нюдового манікюру 2021: чорно-білі візерунки [ + – ] Тренди нюдового манікюру 2021: чорно-білі візерунки

Це може бути сувора геометрія або довільні лінії, що нагадують тайнопис. У трендах френч з чорними кінчиками нігтів або ефект павутинки, коли поверхня нігтя покривається найтоншими лініями.

Бонус: малюнки на нігтях

Колись на нігтях було модно створювати цілі картини, які доповнювалися стразами і ліпленням з гелю. Сучасна мода диктує певну поміркованість, а останні тренди з подіумів рекомендують іноді повертатися в дитинство. Тому в трендах тепер малюнки на нюдових нігтях.

[ + – ] Тренди манікюру 2021: малюнки на нігтях [ + – ] Тренди манікюру 2021: малюнки на нігтях [ + – ] Тренди манікюру 2021: малюнки на нігтях [ + – ] Тренди манікюру 2021: малюнки на нігтях

Зазвичай матових, щоб нічого не відволікало увагу від малюнка. Сюжет обмежується тільки фантазією. У блогах стилістів та інфлюенсерів можна побачити як мультяшних героїв, так і крихітні копії відомих творів мистецтва. Популярними є і квіткові мотиви.

Але якою б різноманітністю не відрізнялися тренди осені 2021, зрозуміло одне, нюдовий манікюр завойовує позиції і ще довго не вийде з моди. Якщо всі тренди до душі, то їх цілком можна змішувати: адже чорні контрастні деталі відмінно виглядають із золотими акцентами на нюдовому фоні.