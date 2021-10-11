Взорвался камин: креативный директор Balmain впервые поделился фото после больницы

Год назад Оливье Рустен получил серьезные ожоги лица, головы и верхней половины туловища, из-за чего вынужден был прятаться от публики и до последнего скрывать этот факт.

36-летний французский модельер и художественный руководитель модного дома Balmain Оливье Рустен впервые рассказал о серьезной травме, полученной год назад, которая на долгое время вывела его из строя, заставив прятаться от посторонних и стесняться своей внешности. Откровениями он поделился в Instagram.

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По словам Рустена, ровно год назад в его доме взорвался камин.

"На следующее утро я проснулся в парижской больнице Сен-Луи. Талантливый персонал этой известной больницы, которая одновременно лечила невероятное количество случаев COVID, великолепно позаботился обо мне. Я не могу их отблагодарить", – начал дизайнер свой рассказ.

Оливье Рустен признался, что сделал все, чтобы скрыть эту историю от как можно большего количества людей:

"Честно говоря, я не совсем уверен, почему мне было так стыдно, может быть, эта одержимость совершенством, которой известна мода, и моя собственная неуверенность… Когда я выздоравливал, я просто работал днями и ночами, чтобы забыть и создавать все свои коллекции, пытаясь заставить мир мечтать о моих коллекциях, и в то же время скрывая шрамы с помощью масок для лица, водолазок, длинных рукавов и даже нескольких колец на всех моих пальцах из-за множества интервью или фотосессий".

[ + – ] Оливье Рустен получил серьезные ожоги после взрыва камина в его доме Фото: Оливье Рустен/Instagram

Произошедшее помогло модельеру понять одну вещь: сила социальных сетей в том, чтобы показывать только то, что человек хочет показать:

"Это своего рода возможность создать наш собственный особый рассказ, избегая того, что мы не хотим видеть или показывать: это наш новый мир".

Теперь, пишет Рустен, он исцелен, здоров и счастлив и благодарит Бога за каждый день своей жизни. По его словам, последнее шоу Balmain было посвящено не только 10-летию его работы на бренд, но и празднованию победы над болью, возрождению к новой жизни.

[ + – ] Новая коллекция Balmain посвящена возрождению и исцелению

"Сегодня я чувствую себя таким свободным, таким хорошим и удачливым. Я начинаю новую главу с улыбкой на лице и сердцем, полным благодарности. Врачам и медсестрам в Сент-Луисе, а также всем тем, кто помогал мне во время этого долгого выздоровления и хранил мой секрет: огромное спасибо. Я люблю вас. Пусть Бог благословит всех вас! Никогда не сдавайтесь! После грозы всегда солнце!", – подытожил дизайнер.

Публикацию он дополнил снимком, на котором его верхняя половина тела и голова в бинтах, а на лице видны шрамы.

Пост вызвал большой резонанс, собрав более полумиллиона лайков, а слова поддержки Рустену высказали дизайнер Донателла Версаче, светская львица Ким Кардашьян, супермодель Синди Кроуфорд, певец Малума и многие другие.