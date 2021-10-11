Вибухнув камін: креативний директор Balmain уперше поділився фото після лікарні

Рік тому Олів'є Рустен отримав серйозні опіки обличчя, голови і верхньої половини тулуба, через що змушений був ховатися від публіки і до останнього приховувати цей факт.

36-річний французький модельєр і художній керівник модного будинку Balmain Олів'є Рустен уперше розповів про серйозну травму, отриману рік тому, яка на довгий час вивела його з ладу, змусивши ховатися від сторонніх і соромитися своєї зовнішності. Одкровеннями він поділився в Instagram.

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За словами Рустена, рівно рік тому в його будинку вибухнув камін.

"На наступний ранок я прокинувся в паризькій лікарні Сен-Луї. Талановитий персонал цієї відомої лікарні, яка одночасно лікувала неймовірну кількість випадків COVID, чудово подбав про мене. Я не можу їм віддячити", — почав дизайнер свою розповідь.

Олів'є Рустен зізнався, що зробив усе, щоб приховати цю історію від якомога більшої кількості людей:

"Чесно кажучи, я не зовсім впевнений, чому мені було так соромно, можливо, ця одержимість досконалістю, якою відома мода, і моя власна невпевненість… Коли я видужував, я просто працював днями і ночами, щоб забути і створювати всі свої колекції, намагаючись змусити світ мріяти про мої колекції, і в той же час приховуючи шрами за допомогою масок для обличчя, водолазок, довгих рукавів і навіть декількох перстнів на всіх моїх пальцях через безліч інтерв'ю або фотосесій".

[ + – ] Олів'є Рустен отримав серйозні опіки після вибуху каміна в його будинку Фото: Оливье Рустен/Instagram

Те, що відбулося, допомогло модельєру зрозуміти одну річ: сила соціальних мереж у тому, щоб показувати тільки те, що людина хоче показати:

"Це свого роду можливість створити нашу власну особливу розповідь, уникаючи того, що ми не хочемо бачити або показувати: це наш новий світ".

Тепер, пише Рустен, він одужав, здоровий і щасливий і дякує Богові за кожен день свого життя. За його словами, останнє шоу Balmain було присвячене не тільки 10-річчю його роботи на бренд, а й святкуванню перемоги над болем, відродженню до нового життя.

[ + – ] Нова колекція Balmain присвячена відродженню і зціленню

"Сьогодні я почуваюся таким вільним, таким хорошим і вдалим. Я починаю нову главу з посмішкою на обличчі та серцем, сповненим подяки. Лікарям і медсестрам у Сент-Луїсі, а також усім тим, хто допомагав мені під час цього довгого одужання і зберігав мій секрет: величезне спасибі. Я люблю вас. Хай Бог благословить усіх вас! Ніколи не здавайтеся! Після грози завжди сонце!" — підсумував дизайнер.

Публікацію він доповнив знімком, на якому його верхня половина тіла і голова в бинтах, а на обличчі видно шрами.

Допис викликав великий резонанс, зібравши понад пів мільйона лайків, а слова підтримки Рустену висловили дизайнер Донателла Версаче, світська левиця Кім Кардаш'ян, супермодель Сінді Кроуфорд, співак Малума і багато інших.