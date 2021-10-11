Тренды осени 2021. Топ-3 самых модных свитера октября

Теплый свитер – самый важный предмет одежды в гардеробе, ведь на него возложена важная функция: не дать замерзнуть своей обладательнице и выглядеть стильно

Свитер – одна из базових вещей, которая найдется в гардеробе любой модницы. Из года в год мода не него особо не меняется, ведь стильный свитер украшает и согревает свою обладательницу независимо от того, как меняется мода.

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Но все же можно выделить три главных тренда осени 2021. Дизайнеры и стилисты проявили фантазию и изобретательность, но при этом сохранили верность традициям. Самые модные свитера октября даже делают отсылку к истории. Так что выбирая обновку этой осенью, стоит задуматься о том, что, прежде, чем попасть на подиум, трендовые свитера прошли долгий путь и завоевывали аудиторию многие годы.

Фокус собрал троицу самых модных свитеров сезона осень 2021 и особенно октября. Осталось не так много времени до зимы, пора утепляться.

Рыбацкий свитер

Рыбацкий, или "аранский" свитер — самый уютный фасон сезона. Зародился этот стиль вязания с выпуклыми узорами "косы", "ирландский мох" и "ежевика" на ирландском острове Аран, где население промышляло рыболовством и китобойным промыслом. Изделия из овечьей шерсти благодаря природному жиру защищали от ветра и холода, но и от влаги во время плаваний.

[ + – ] Тренды октября 2021: рыбацкий свитер Фото: Coohem [ + – ] Тренды октября 2021: рыбацкий свитер Фото: Saint Laurent

К тому же они служили своеобразными оберегами, потому что узоры вывязывались не просто для красоты, но и с символизмом. В тренде сейчас рыбацкие свитера классического вида: с высоким воротником, защищающим шею от холода, крупной вязки и натуральных цветов. Носить их следует с простыми джинсами, классическими черными пальто и удобными ботинками-челси.

Свитер в полоску

Жан-Поль Готье создал полосатый свитер, отдавая дань уважения старой бретонской легенде, согласно которой 21 полоска соответствовало количеству морских побед Наполеона над британским флотом. Матроска с 1858 года прописалась в гардеробе моряков французского военно-морского флота, а с легкой руки дизайнера стала самым модным аксессуаром, который не сдает позиции уже много лет.

[ + – ] Тренды октября 2021: свитер в полоску [ + – ] Тренды октября 2021: свитер в полоску Фото: Saint Laurent

Стилисты советуют выбирать свитер в полоску классического вида: темный, или светлый фон и тонкие вывязанные полосы. А сочетать его можно с практически с любой одеждой в своем осеннем гардеробе: джинсами, тренчами, мини-юбками и высоким сапогами. Полосатый свитер – самый модный в этом сезоне.

Fair Isle

Свитер с дизайном Fair Isle – еще один модный тренд с британский островов. Фэйр-Айл – один из островов в Шотландии. По негласным правилам fair isle подразумевает вязку по кругу и ограниченное количество цветов: их обычно не более пяти, причем в одном ряду могут быть использованы только два. Классические цвета — оттенок красного с названием "ализариновый" (полученный из растения марена красильная), синий и бледно-желтый.

[ + – ] Тренды октября 2021: свитер Fair Isle Фото: Coohem [ + – ] Тренды октября 2021: свитер Fair Isle

Такие свитера любил Эдуард VIII, принц Уэльский, так что можно подражать принцу и носить свитер с узором "фэйр-айл" с базовой белой рубашкой, простыми брюками, или джинсами и лоферами. Узоры на свитере придают ему нарядный вид, а мягкая шерсть согреет в прохладную погоду

Бонус: кроп-свитер

В сезоне осень 2021, мода которого вдохновлена 1990-ми не мог не появится укороченный свитер, или кроп-свитер.

[ + – ] Тренды октября 2021: кроп-свитер Фото: little fashionisto [ + – ] Тренды октября 2021: кроп-свитер Фото: little fashionisto

По сути, это свитер любой расцветки, или фасона, но только езда доходящий до талии. Его можно носить как на голое тело, пока позволяет погода, так и поверх рубашек и футболок с длинными рукавами. И обязательно с прямыми джинсами, точно так, как это было модно тридцать лет назад.