Тренди осені 2021. Топ-3 наймодніших светри жовтня

Теплий светр — найважливіший предмет одягу в гардеробі, адже на нього покладена важлива функція: не дати замерзнути своїй власниці і виглядати стильно

Светр — одна з базових речей, яка знайдеться в гардеробі будь-якої модниці. З року в рік мода не нього особливо не змінюється, адже стильний светр прикрашає і зігріває свою володарку незалежно від того, як змінюється мода.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Але все ж можна виділити три головних тренди осені 2021. Дизайнери та стилісти проявили фантазію і винахідливість, але при цьому зберегли вірність традиціям. Наймодніші светри жовтня навіть роблять відсилання до історії. Тому вибираючи обновку цієї осені, варто задуматися про те, що, перш ніж потрапити на подіум, трендові светри пройшли довгий шлях і завойовували аудиторію багато років.

Фокус зібрав трійцю наймодніших светрів сезону осінь 2021 і особливо жовтня. Залишилося не так багато часу до зими, пора утеплятися.

Рибальський светр

Рибальський, або "аранський" светр — найзатишніший фасон сезону. Зародився цей стиль в'язання з опуклими візерунками "коси", "ірландський мох" і "ожина" на ірландському острові Аран, де населення промишляли рибальством і китобійним промислом. Вироби з овечої вовни завдяки природному жиру захищали не тільки від вітру та холоду, але і від вологи під час плавань.

[ + – ] Тренди жовтня 2021: рибальський светр Фото: Coohem [ + – ] Тренди жовтня 2021: рибальський светр Фото: Saint Laurent

До того ж вони служили своєрідними оберегами, тому що візерунки вив'язувались не просто для краси, а й із символізмом. У тренді зараз рибальські светри класичного виду: з високим коміром, що захищає шию від холоду, грубої в'язки і натуральних кольорів. Носити їх варто з простими джинсами, класичними чорними пальтами і зручними черевиками-челсі.

Светр у смужку

Жан-Поль Готьє створив смугастий светр, віддаючи данину поваги старій бретонській легенді, згідно з якою 21 смужка відповідала кількості морських перемог Наполеона над британським флотом. Матроска з 1858 року прописалася в гардеробі моряків французького військово-морського флоту, а з легкої руки дизайнера стала наймоднішим аксесуаром, який не здає позиції вже багато років.

[ + – ] Тренди жовтня 2021: светр у смужку [ + – ] Тренди жовтня 2021: светр у смужку Фото: Saint Laurent

Стилісти радять вибирати светр у смужку класичного виду: темний, або світлий фон і тонкі вив'язані смуги. А поєднувати його можна практично з будь-яким одягом у своєму осінньому гардеробі: джинсами, тренчами, міні-спідницями і високим чобітьми. Смугастий светр — наймодніший цього сезону.

Fair Isle

Светр з дизайном Fair Isle — ще один модний тренд з британських островів. Фейр-Айл — один з островів у Шотландії. За негласними правилами fair isle уособлює в'язку по колу і обмежену кількість кольорів: їх зазвичай не більше п'яти, причому в одному ряду можуть бути використані тільки два. Класичні кольори — відтінок червоного з назвою "алізариновий" (отриманий з рослини марена фарбувальна), синій і блідо-жовтий.

[ + – ] Тренди жовтня 2021: светр Fair Isle Фото: Coohem [ + – ] Тренди жовтня 2021: светр Fair Isle

Такі светри любив Едуард VIII, принц Уельський, тому можна наслідувати принца і носити светр з візерунком "фейр-айл" з базовою білою сорочкою, простими штанами, або джинсами і лоферами. Візерунки на светрі надають йому ошатний вигляд, а м'яка шерсть зігріє в прохолодну погоду.

Бонус: кроп-светр

У сезоні осінь 2021, мода якого натхненна 1990-ми, не міг не з'явитися укорочений светр, або кроп-светр.

[ + – ] Тренди жовтня 2021: кроп-светр Фото: little fashionisto [ + – ] Тренди жовтня 2021: кроп-светр Фото: little fashionisto

По суті, це светр будь-якого забарвлення або фасону, але тільки ледь доходить до талії. Його можна носити як на голе тіло, поки дозволяє погода, так і поверх сорочок і футболок з довгими рукавами. І обов'язково з прямими джинсами, точно так, як це було модно тридцять років тому.