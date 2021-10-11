Tesla GigaBier: Илон Маск намерен выпускать брендированное пиво в Берлине (фото, видео)

После эксперимента с напитком Tesla Tequila предприниматель планирует продавать собственное пиво в оригинальных бутылках в стиле Cybertruck.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время выступления на фестивале Tesla Giga Fest в честь открытия первого европейского завода Tesla анонсировал собственное пиво Tesla GigaBier. Об этом сообщает издание Electrek.

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[ + – ] Выступление Илона Маска на открытии завода Tesla в Берлине

Глава компании заявил, что на европейском заводе в Берлине планируется построить железнодорожный вокзал, а на его территории обустроят свою пивоварню, которая и будет производить GigaBier. В названии напитка усматривается отсылка к Gigafactory — так называются предприятия Tesla, а дизайн бутылки имеет нечто общее с формами автомобиля Tesla Cybertruck.

[ + – ] Оригинальный дизайн бутылки Tesla GigaBier

Это не первый эксперимент Маска в области продвижения собственных алкогольных напитков. В прошлом году на рынке появилась брендированная текила Tesla Tequila, которая была в шутку анонсирована Маском 1 апреля 2018 года. Однако напиток был выпущен, а его стоимость оказалась не шуточной — 0,75 л. бутылка напитка в виде электрической молнии продавалась за $250.

Когда новое пиво от Tesla появится в продаже и какова будет его стоимость пока не известно, сейчас можно только посмотреть на оформление бутылки.