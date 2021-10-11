Tesla GigaBier: Ілон Маск намір випускати брендоване пиво в Берліні (фото, відео)
Після експерименту з напоєм Tesla Tequila підприємець планує продавати власне пиво в оригінальних пляшках в стилі Cybertruck.
Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск під час виступу на фестивалі Tesla Giga Fest на честь відкриття першого європейського заводу Tesla анонсував власне пиво Tesla GigaBier. Про це повідомляє видання Electrek.
Глава компанії заявив, що на європейському заводі в Берліні планується побудувати залізничний вокзал, а на його території облаштують свою пивоварню, яка і вироблятиме GigaBier. У назві напою вбачається відсилання до Gigafactory — так називаються підприємства Tesla, а дизайн пляшки має щось спільне з формами автомобіля Tesla Cybertruck.
Це не перший експеримент Маска у сфері просування власних алкогольних напоїв. Минулого року на ринку з'явилася брендована текіла Tesla Tequila, яка була жартома анонсована Маском 1 квітня 2018 року. Однак напій був випущений, а його вартість виявилася не жартівливою — 0,75 л. пляшка напою у вигляді електричної блискавки продавалася за $250.
Коли нове пиво від Tesla з'явиться в продажу і яка буде його вартість поки не відомо, зараз можна тільки подивитися на оформлення пляшки.