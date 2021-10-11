Tesla GigaBier: Ілон Маск намір випускати брендоване пиво в Берліні (фото, відео)

Після експерименту з напоєм Tesla Tequila підприємець планує продавати власне пиво в оригінальних пляшках в стилі Cybertruck.

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск під час виступу на фестивалі Tesla Giga Fest на честь відкриття першого європейського заводу Tesla анонсував власне пиво Tesla GigaBier. Про це повідомляє видання Electrek.

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[ + – ] Виступ Ілона Маска на відкритті заводу Tesla в Берліні

Глава компанії заявив, що на європейському заводі в Берліні планується побудувати залізничний вокзал, а на його території облаштують свою пивоварню, яка і вироблятиме GigaBier. У назві напою вбачається відсилання до Gigafactory — так називаються підприємства Tesla, а дизайн пляшки має щось спільне з формами автомобіля Tesla Cybertruck.

[ + – ] Оригінальний дизайн пляшки Tesla GigaBier

Це не перший експеримент Маска у сфері просування власних алкогольних напоїв. Минулого року на ринку з'явилася брендована текіла Tesla Tequila, яка була жартома анонсована Маском 1 квітня 2018 року. Однак напій був випущений, а його вартість виявилася не жартівливою — 0,75 л. пляшка напою у вигляді електричної блискавки продавалася за $250.

Коли нове пиво від Tesla з'явиться в продажу і яка буде його вартість поки не відомо, зараз можна тільки подивитися на оформлення пляшки.