Бренд Chanel будет продавать по одной сумке на человека в год

Так модный дом хочет сделать свои товары более эксклюзивными и бороться с перекупщиками

С этого месяца компания Chanel изменила политику продаж своих самых популярных сумок Classic Flap Bag и Coco Handle. Один человек может купить только одну сумку этой модели в год. Об этом сообщает Hypebeast.

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Так модный дом хочет бороться с перекупщиками и сделать свои товары более эксклюзивными. На покупку кошельков, визитниц и других аксессуаров тоже действуют ограничения на покупку — не более двух товаров в год. Правда, в компании не сообщают, как будут отслеживать количество товаров на покупателя.

Фото: Chanel Фото: Chanel

В 2021 году Chanel трижды поднимала цены на свои самые популярные товары, но спрос на них не упал. Возле бутиков даже выстраиваются очереди из желающих приобрести вожделенную модель.

Напомним, Classic Flap Bag созданная Карлом Лагерфельдом в самом начале его карьеры в 1983 г. модель 11.12 стала новой интерпретацией легендарной сумки 2.55. Ее отличительная деталь – ремешок-цепочка.

Фото: Chanel [ + – ] Маргарет Куэлли в рекламе Chanel Фото: Chanel

Лимит на продажу сумок есть у Hermès — один человек может купить одну модель только два раза в год. Впрочем, в компании существует и очередь на сумку. Так, сумочку Birkin придется ждать от нескольких месяцев до шести лет. Ведь в год их производят около 12 тысяч. Но сумки раскупают моментально. Но знаменитости, которые получают вожделенные сумки быстрее простых смертных, могут похвастаться целыми коллекциями сумок Hermès.