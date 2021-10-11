Chanel продаватиме по сумці на людину в рік, щоб боротися з перекупниками

Так модний дім хоче зробити свої товари більш ексклюзивними

З цього місяця компанія Chanel змінила політику продажів своїх найпопулярніших сумок Classic Flap Bag і Coco Handle. Одна людина може придбати тільки одну сумку цієї моделі в рік. Про це повідомляє Hypebeast.

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Так модний дім хоче боротися з перекупниками і зробити свої товари більш ексклюзивними. На купівлю гаманців, візитниць та інших аксесуарів теж діють обмеження на купівлю — не більше двох товарів на рік. Правда, у компанії не повідомляють, як відстежуватимуть кількість товарів на покупця.

Фото: Chanel Фото: Chanel

У 2021 році Chanel тричі піднімала ціни на свої найпопулярніші товари, але попит на них не впав. Біля бутиків навіть шикуються черги з охочих придбати жадану модель.

Нагадаємо, Classic Flap Bag створена Карлом Лагерфельдом на самому початку його кар'єри в 1983 р. Модель 11.12 стала новою інтерпретацією легендарної сумки 2.55. Її відмінна деталь — ремінець-ланцюжок.

Фото: Chanel [ + – ] Марґарет Кволлі в рекламі Chanel Фото: Chanel

Ліміт на продаж сумок є в Hermès — одна людина може придбати одну модель тільки два рази на рік. Втім, у компанії існує й черга на сумку. Так, сумочку Birkin доведеться чекати від кількох місяців до шести років. Адже в рік їх виробляють близько 12 тисяч. Але сумки розкуповують моментально. Але знаменитості, які отримують жадані сумки швидше за простих смертних, можуть похвалитися цілими колекціями сумок Hermès.