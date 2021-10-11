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Появились первые фото Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки

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тимоти шаламе, вилли вонка
Фото: Instagram tchalamet

До Тимоти эту роль исполняли Джин Уайлдер и Джонни Депп. И каждый из созданных ими персонажей становился культовым

Не успела выйти в прокат картина "Дюна", где главную роль исполнил 25-летний актер Тимоти Шаламе, как он снова заставил говорить о себе, опубликовав в своем Instagram первые снимки в образе Вилли Вонки из нового фильма.

Вилли Вонка — знаменитого сказочный кондитер из повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", опубликованной в 1964 году. Последний раз ее экранизировал Тим Бертон в 2005 году. И тогда роль Вилли исполнил Джонни Депп. В 1971 году роль Вонки досталась Джину Уайлдеру.

джонни депп, вилли вонка
Джонни Депп в роли Вилли Вонки
Фото: Скриншот
джин уайлдер, вилли вонка
Джин Уайлдер в роли Вилли Вонки
Фото: Скриншот

В 2013 году в Лондоне был поставлен и мюзикл, режиссером которого стал Сэм Мендес.

Тимоти Шаламе не придется повторять роль Деппа дословно, потому что новый фильм о Вилли Вонке станет приквелом. Он расскажет историю молодости эксцентричного кондитера. Львиная доля повествования будет посвящена путешествии Вонки в Лумпаландию, откуда он и привез потом в Англию своих помощников умпа-лумпов.

тимоти шаламе, вилли вонка
Тимоти Шаламе на съемках фильма про Вилли Вонку
Фото: Instagram tchalamet
тимоти шаламе, вилли вонка
Тимоти Шаламе на съемках фильма про Вилли Вонку
Фото: Instagram tchalamet

Тимоти продемонстрировал новый образ Вилли Вонки: в сюртуке винного цвета и в цилиндре. Также он показал свою трость, обязательный атрибут своего героя.

тимоти шаламе, вилли вонка
Фото: BNPS
тимоти шаламе, вилли вонка
Тимоти Шаламе на съемках фильма про Вилли Вонку
Фото: BNPS

Съемки начались буквально несколько дней назад в британском Дорсете. Премьера картины запланирована на 2023 год. Режиссером новой версии стал Пол Кинг.

Кроме Тимоти Шаламе в новом фильме роли исполнят оскароносная Оливия Коулман и Роуэн Аткинсон, прославившийся ролью мистера Бина.