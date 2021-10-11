З'явилися перші фото Тімоті Шаламе в образі Віллі Вонки

До Тімоті цю роль виконували Джин Вайлдер і Джонні Депп. І кожен із створених ними персонажів ставав культовим

Не встигла вийти в прокат картина "Дюна", де головну роль виконав 25-річний актор Тімоті Шаламе, як він знову змусив говорити про себе, опублікувавши у своєму Instagram перші знімки в образі Віллі Вонки з нового фільму.

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Віллі Вонка — знаменитого казковий кондитер з повісті Роальда Даля "Чарлі і шоколадна фабрика", опублікованій у 1964 році. Востаннє її екранізував Тім Бертон у 2005 році. І тоді роль Віллі виконав Джонні Депп. У 1971 році роль Вонки дісталася Джину Вайлдеру.

[ + – ] Джонні Депп у ролі Віллі Вонки Фото: Скриншот

[ + – ] Джин Вайлдер у ролі Віллі Вонки Фото: Скриншот

У 2013 році в Лондоні був поставлений і мюзикл, режисером якого став Сем Мендес.

Тімоті Шаламе не доведеться повторювати роль Деппа дослівно, бо новий фільм про Віллі Вонку стане приквелом. Він розповість історію молодості ексцентричного кондитера. Левова частка оповідання буде присвячена подорожі Вонки в Лумпаландію, звідки він і привіз потім в Англію своїх помічників умпа-лумпа.

[ + – ] Тімоті Шаламе на зйомках фільму про Віллі Вонку Фото: Instagram tchalamet [ + – ] Тімоті Шаламе на зйомках фільму про Віллі Вонку Фото: Instagram tchalamet

Тімоті продемонстрував новий образ Віллі Вонки: у сюртуку винного кольору і в циліндрі. Також він показав свою тростину, обов'язковий атрибут свого героя.

Фото: BNPS

[ + – ] Тімоті Шаламе на зйомках фільму про Віллі Вонку Фото: BNPS

Зйомки почалися буквально кілька днів тому в британському Дорсеті. Прем'єра картини запланована на 2023 рік. Режисером нової версії став Пол Кінг.

Крім Тімоті Шаламе, у новому фільмі ролі виконають оскароносна Олівія Колман і Ровен Аткінсон, який прославився роллю містера Біна.