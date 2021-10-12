В сиквел "Венома" случайно попали кадры со съемок четвертой "Матрицы"

Казус произошел во время съемок у башни Койт, самого известного здания Сан-Франциско

В кадр сиквела боевика Marvel "Веном" попали вертолеты со съемок четвертой "Марицы". Обе картины одновременно снимали в Сан-Франциско и, видимо, дни и часы съемок не были согласованы. Теперь фанаты ждут, что в "Матрице 4" "засветятся" кадры из фильма про инопланетного пришельца Венома. Об этом пишет Screen Rant.

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О том, что кадры их одного блокбастера оказались в другом, сообщили сами члены съемочной группы "Венома 2", который уже вышел на экраны и собрал неплохую кассу. "Мы просто засняли часть их съемочного процесса", — заявил менеджер "Венома" по подбору локаций Кристофер Кусиак.

[ + – ] Трейлер фильма "Веном 2"

Речь идет о сцене, в которой Эдди Брок и Веном бегут по крыше башни Койт и говорят о том, что их преследует полиция. Зрители решили, что вертолеты на заднем плане та самая полиция, что преследует героев. Но оказалось, что это вертолеты из "Матрицы 4".

Оба фильма снимали в Сан-Франциско в феврале 2020 года. Правда, создатели "Матрицы" буквально оккупировали все самые красивые локации города.

"Многие вещи повлияли на съемочный процесс. Многие наши гоночные сцены так и остались на бумаге, потому что "Матрица" контролировала весь центр города. Мы в итоге переместились в другие локации, потому что из-за съемок "Матрицы" не смогли попасть на нужные улицы. Но если бы мы были там первыми, наверное, все пошло бы наоборот", — рассказал Кусиак.

[ + – ] Трейлер фильма "Матрица 4: воскрешение"

Создатели "Матрицы 4" платили полицейскому управлению Сан-Франциско 420 тысяч долларов за один съемочный день, чтобы оградить нужные локации от публики. Продюсеры "Венома 2" сэкономили. Им съемочный день в городе обошелся всего в 192 тысячи долларов. Так что чужие вертолеты стали приятным бонусом. Напомним, показ фильма о инопланетянине Веноме вышел в прокат 30 сентября. Четвертая "Матрица" выйдет на экраны 22 декабря.

[ + – ] Башня Койт - достопримечательность Сан-Франциско Фото: Скриншот

Напомним, башня Койт, которая стоит на Телеграфном холме в Сан-Франциско, одно из самых известных зданий города. Она названа в честь Лили Койт, завещавшей немалые средства на строительство пожарной каланчи, с которой виден весь город. Лили спасли из пожара в семь лет и она позже возглавила агитационную компанию за учреждение профессиональной пожарной команды. Башня Койт является памятником архитектуры, построенном в стиле ар-деко в период с 1932 по 1933 год. С нее открывается потрясающий вид на весь город.