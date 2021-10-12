У сиквел "Венома" випадково потрапили кадри зі зйомок четвертої "Матриці"

Казус стався під час зйомок у вежі Койт, найвідомішої будівлі Сан-Франциско

У кадр сиквела бойовика Marvel "Веном" потрапили вертольоти зі зйомок четвертої "Марици". Обидві картини одночасно знімали в Сан-Франциско і, мабуть, дні та години зйомок не були узгоджені. Тепер фанати чекають, що в "Матриці 4" "засвітяться" кадри з фільму про інопланетного прибульця Венома. Про це пише Screen Rant.

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Про те, що кадри їхнього одного блокбастера виявилися в іншому, повідомили самі члени знімальної групи "Венома 2", який вже вийшов на екрани і зібрав непогану касу. "Ми просто зняли частину їх знімального процесу", — заявив менеджер "Венома" по підбору локацій Крістофер Кусіак.

[ + – ] Трейлер фільму "Веном 2"

Йдеться про сцену, в якій Едді Брок і Веном біжать по даху вежі Койт і говорять про те, що їх переслідує поліція. Глядачі вирішили, що вертольоти на задньому плані та сама поліція, що переслідує героїв. Але виявилося, що це вертольоти з "Матриці 4".

Обидва фільми знімали в Сан-Франциско в лютому 2020 року. Правда, творці "Матриці" буквально окупували всі найкрасивіші локації міста.

"Багато речей вплинули на знімальний процес. Багато наших гоночних сцен так і залишилися на папері, тому що "Матриця" контролювала весь центр міста. Ми в підсумку перемістилися в інші локації, тому що через зйомки фільму "Матриця" не змогли потрапити на потрібні вулиці. Але якби ми були там першими, напевно, все пішло б навпаки ", — розповів Кусіак.

[ + – ] Трейлер фільму "Матриця 4: воскресіння"

Творці фільму "Матриця 4" платили поліцейському управлінню Сан-Франциско 420 тисяч доларів за один знімальний день, щоб захистити потрібні локації від публіки. Продюсери "Венома 2" зекономили. Їм знімальний день в місті обійшовся всього в 192 тисячі доларів. Тож чужі вертольоти стали приємним бонусом. Нагадаємо, показ фільму про інопланетянина Веном вийшов в прокат 30 вересня. Четверта "Матриця" вийде на екрани 22 грудня.

[ + – ] Вежа Койт — пам'ятка Сан-Франциско Фото: Скриншот

Нагадаємо, вежа Койт, яка стоїть на Телеграфному пагорбі в Сан-Франциско, одна з найвідоміших будівель міста. Вона названа на честь Лілі Койт, яка заповіла чималі кошти на будівництво пожежної каланчі, з якої видно все місто. Лілі врятували з пожежі в сім років і вона пізніше очолила агітаційну компанію за установу професійної пожежної команди. Вежа Койт є пам'ятником архітектури, побудованому в стилі ар-деко в період з 1932 по 1933 рік. З неї відкривається приголомшливий вид на все місто.