Кожаный тренч стал главным трендом осени 2021 по мнению стилиста

Берлинский стилист и инфлюэнсер Соня Лисон продемонстрировала с чем носить самый модный тренч сезона

То что тренчи – это главный тренд сезона осень 2021, говорят многие стилисты, а дизайнеры выводят на подиумы вариации на тему классических моделей, стилист и инфлюэнсер из Берлина Соня Лисон показывает одну из самых модных моделей – из цветной кожи.

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Кожаный тренч подходит тем, кто находит классическую модель немного скучной и хочет больше яркости в эти октябрьские дни. Стилисты предлагают варианты — из гладкой кожи, лаковой, фактурной, или замши.

[ + – ] Тренд сезона осень 2021 - кожаный тренч лавандового цвета Фото: Instagram sonialyson [ + – ] Тренд сезона осень 2021 - кожаный тренч лавандового цвета Фото: Instagram sonialyson

Но Соня Лисон нашла идеальный кожаный тренч осени 2021, в котором сошлись все модные тренды. Она, во время итальянского вояжа продемонстрировала кожаный тренч лавандового цвета с эффектом кожи крокодила.

Носить его можно, как с однотонными вещами классического покроя, так и именно так, как рекомендует стилист: с удобными кроссовками, свободными брюками и яркой сумочкой. В случае Сони – салатово-зеленой.

[ + – ] Тренд сезона осень 2021 - кожаный тренч лавандового цвета Фото: Instagram sonialyson [ + – ] Тренд сезона осень 2021 - кожаный тренч лавандового цвета Фото: Instagram sonialyson

Западные инфлюэнсеры и стилисты не боятся ярких цветов и неожиданных контрастов, нам стоит присмотреться к моде носить яркое осенью, тем более, что сейчас это главный тренд. Обычай надевать в осенний сезон мрачные, или нейтрально-сдержанные цвета нужно отправить в прошлое.